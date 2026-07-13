Kontroverze Svjetskog prvenstva počele su prije nego što je lopta krenula s centra, a do polufinala su gotovo ravnopravno s golovima, preokretima i iznenađenjima obilježile najveće fudbalsko takmičenje.

Prvo Svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija donijelo je rekordne 104 utakmice, historijske nastupe malih zemalja i mnogo više prostora za reprezentacije koje su ranije teško dolazile do najveće pozornice. Istovremeno, turnir organizovan u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku pokazao je koliko je teško osigurati jednake uslove kada sportska pravila zavise od tri države, različitih viznih režima, sigurnosnih procjena i političkih odnosa.

Dok se Francuska, Španija, Engleska i Argentina pripremaju za polufinale, o Mundijalu se gotovo jednako govori zbog odluka donesenih na granicama, u disciplinskim komisijama i VAR sobama kao i zbog onoga što su igrači pokazali na terenu.

Somalijskom sudiji nije dozvoljen ulazak u državu u kojoj je trebao raditi. Iran je morao izmjestiti svoju bazu u drugu zemlju.

Folarin Balogun ostao je isključen, ali nije morao odmah odslužiti automatsku suspenziju.

Prema medijskoj evidenciji, do polufinala je poništeno najmanje 30 golova, dok je tehnologija u jednom slučaju registrovala gotovo nevidljiv kontakt s glavom, a u drugom nije potvrdila navodni udarac lopte u kabl kamere iznad terena.

Sve to otvorilo je pitanje koje će ostati i nakon finala, da li je ovo bilo prvenstvo na kojem je tehnologija konačno učinila fudbal pravednijim ili turnir na kojem su pravila postala toliko precizna, složena i selektivno primijenjena da ih više ne razumiju ni igrači, treneri i navijači.

Kontroverze Svjetskog prvenstva počele su na američkoj granici