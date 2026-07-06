UEFA osudila odluku FIFA-e: “Pređena je crvena linija”

UEFA je uputila jednu od najoštrijih javnih kritika na račun FIFA-e, reagirajući na odluku da se Folarinu Balogunu suspenduje izvršenje kazne nakon crvenog kartona i omogući nastup u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije.

Prema saopćenju evropske kuće nogometa, ovom odlukom ozbiljno je narušen integritet takmičenja. Iz UEFA-e navode da je jednogodišnjom uslovnom odgodom automatske suspenzije „pređena crvena linija“ te poručuju da za ovakvu odluku nije bilo pravnog osnova.

Ističu da nogomet počiva na pravilima koja garantuju pošteno i transparentno takmičenje, naglašavajući da automatska suspenzija od najmanje jedne utakmice nakon crvenog kartona nije diskreciona mjera niti zahtijeva posebnu odluku nadležnog tijela da bi stupila na snagu.

U UEFA-i smatraju da ovakva pravila ne mogu biti predmet izuzetaka, posebno ne tokom velikog takmičenja na kojem su drugi igrači u identičnim situacijama uredno odslužili svoje kazne.

Posebnu zabrinutost izrazili su zbog mogućih posljedica koje bi ova odluka mogla imati na nastavak Svjetskog prvenstva. U saopćenju upozoravaju da, ukoliko primjena pravila više nije dosljedna, dolazi u pitanje integritet igre i vjerodostojnost cijelog takmičenja.

UEFA također smatra da je FIFA ovom odlukom stvorila presedan, zbog kojeg bi se slični slučajevi u nastavku prvenstva morali tretirati na isti način, što bi moglo dodatno narušiti regularnost takmičenja.

Iz evropske kuće nogometa poručuju da Svjetsko prvenstvo nije izolovan događaj, već takmičenje čije odluke imaju utjecaj na nogomet širom svijeta.

„Nogomet je najpopularniji sport na svijetu jer se igra prema istim pravilima svuda. Ako se ta pravila počnu različito primjenjivati, posljedice neće osjetiti samo ovo prvenstvo, nego cijeli nogomet“, navodi se u saopćenju.

Na kraju, UEFA je izrazila nevjericu zbog odluke FIFA-e, ocijenivši je kao potez bez presedana, neshvatljiv i neopravdan, uz poruku da je time ozbiljno narušen disciplinski sistem svjetske nogometne organizacije.