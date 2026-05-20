UEFA mijenja Ligu nacija i kvalifikacije za Euro: Šta to znači za BiH?

UEFA je danas usvojila niz značajnih promjena koje će od 2028. godine izmijeniti format Lige nacija, ali i evropskih kvalifikacija, a nova pravila odnosit će se na sve reprezentacije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Izvršni odbor UEFA-e zasjedao je u Istanbulu, gdje su potvrđeni novi formati takmičenja za muške nacionalne selekcije. Prema novoj strukturi, Liga nacija će od sezone 2028/29. umjesto dosadašnje četiri imati tri lige, a svaka od njih brojat će po 18 reprezentacija.

Svaka liga bit će podijeljena u tri grupe sa po šest timova. Reprezentacije će igrati po šest utakmica protiv pet različitih protivnika, dio mečeva na domaćem, a dio na gostujućem terenu. Zbog ukupnog broja od 55 selekcija, Liga C će imati i jednu grupu sa sedam reprezentacija, čiji će takmičarski kalendar počinjati jedan termin ranije.

Format završnice Lige nacija, uključujući četvrtfinale, Final Four, kao i play-off za ulazak u viši rang ili ispadanje, ostaje nepromijenjen.

Za Bosnu i Hercegovinu posebno su važne promjene koje se odnose na evropske kvalifikacije. One će ubuduće imati dvije takmičarske razine. Prvu će činiti 36 reprezentacija iz Liga A i B UEFA Lige nacija, dok će drugu činiti preostalih 18, odnosno 19 selekcija.

U Ligi 1 bit će formirane tri grupe sa po 12 reprezentacija, raspoređenih iz tri šešira. Svaka reprezentacija odigrat će šest utakmica protiv šest različitih protivnika, po modelu sličnom novom formatu UEFA klupskih takmičenja. Liga 2 igrat će se po sistemu koji odgovara sadašnjoj Ligi C u Ligi nacija.

Domaćini završnog turnira, iako imaju osiguran nastup, učestvovat će u kvalifikacijama jer će njihov rezultat biti povezan s plasmanom u narednom izdanju Lige nacija.

Najbolje reprezentacije iz grupa Lige 1 direktno će izboriti plasman na Evropsko prvenstvo, dok će se preostala mjesta popunjavati kroz sistem doigravanja. Iz UEFA-e navode da će takav model omogućiti šansu za plasman i selekcijama iz Lige 2.

Promjene stupaju na snagu od 2028. godine i neće se odnositi na Evropsko prvenstvo koje se te godine igra u Velikoj Britaniji i Republici Irskoj.