Ruski mediji tvrde da je Nogometni savez Bosne i Hercegovine, zajedno sa savezima Bugarske, Srbije, Grčke, Mađarske, Kazahstana i Azerbejdžana, podržao povratak Rusije u UEFA i FIFA takmičenja.

Kako prenosi agencija TASS, pozivajući se na Kirila Terešina, direktora Odjeljenja za događaje i marketinške komunikacije FS Rusije, dio saveza sa sjevera Evrope – Švedska, Finska i Norveška – zalažu se za ublažavanje sankcija samo u ženskom i omladinskom fudbalu.

S druge strane, Poljska, Latvija, Litvanija, Estonija, Ukrajina, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Danska, Belgija, Engleska, Irska, Škotska i Island protive se povratku ruskih klubova i selekcija na međunarodnu scenu.

O ovoj temi trebalo bi se raspravljati na kongresu UEFA zakazanom za 12. februar naredne godine u Briselu. Podsjetimo, UEFA i FIFA su u februaru 2022. suspendovale ruske klubove i reprezentacije sa svih međunarodnih takmičenja zbog agresije na Ukrajinu.

Inače, NS BiH se već našao pod pritiskom javnosti 2022. godine, kada je Komitet za hitnost u septembru prihvatio poziv FS Rusije za odigravanje prijateljske utakmice. Nakon snažnih reakcija javnosti i kritika, Izvršni odbor NS BiH je krajem oktobra iste godine odlučio da se susret ipak ne odigra.