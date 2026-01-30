Liga prvaka: Danas u Nyonu žrijebanje parova play-off-a

Žrijebanje parova play-off-a fudbalske Lige prvaka bit će obavljeno danas u Nyonu. U bubanj ulaze imena klubova koji su se plasirali od 9. do 24. mjesta u prvoj fazi Lige prvaka.

UEFA je za nosioce u žrijebu postavila je Real Madrid, Inter, Paris SG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalantu i Leverkusen, dok će u drugom šeširu biti: Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabağ, Bodø/Glimt i Benfica, a žrijebanje počinje u 12 sati.

Prvi susreti play-offa igraju se 17. i 18. februara, a uzvratni sedam dana kasnije. Pobjednici će se plasirati u osminu finala, gdje ih očekuju ekipe koje su izborile direktan plasman: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City.

Sat kasnije bit će obavljen žrijeb play-offa Evropske lige. Nosioci su: Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzeň, Crvena zvezda i Celta Vigo, a u drugom šeširu su: PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo i Brann.

Sistem žrijebanja je isti kao kod Lige prvaka tako da ekipe već znaju potencijalne protivnike. Susreti play-offa na rasporedu su 19. i 26. februara. Direktno u osminu finala plasirali su se Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg i Roma.