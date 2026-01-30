Liga prvaka: Danas u Nyonu žrijebanje parova play-off-a

Nedžida Sprečaković
Liga prvaka: Danas u Nyonu žrijebanje parova play-off-a
Liga prvaka: Danas u Nyonu žrijebanje parova play-off-a

Žrijebanje parova play-off-a fudbalske Lige prvaka bit će obavljeno danas u Nyonu. U bubanj ulaze imena klubova koji su se plasirali od 9. do 24. mjesta u prvoj fazi Lige prvaka.

UEFA je za nosioce u žrijebu postavila je Real Madrid, Inter, Paris SG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalantu i Leverkusen, dok će u drugom šeširu biti: Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabağ, Bodø/Glimt i Benfica, a žrijebanje počinje u 12 sati.

Prvi susreti play-offa igraju se 17. i 18. februara, a uzvratni sedam dana kasnije. Pobjednici će se plasirati u osminu finala, gdje ih očekuju ekipe koje su izborile direktan plasman: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City.

Sat kasnije bit će obavljen žrijeb play-offa Evropske lige. Nosioci su: Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzeň, Crvena zvezda i Celta Vigo, a u drugom šeširu su: PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo i Brann.

Sistem žrijebanja je isti kao kod Lige prvaka tako da ekipe već znaju potencijalne protivnike. Susreti play-offa na rasporedu su 19. i 26. februara. Direktno u osminu finala plasirali su se Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg i Roma.

pročitajte i ovo

Sport

Najbolji bh. arbitar opet na najvećoj sceni: Peljto sudi duel Lige...

Sport

Poznato ko sudi utakmicu Austrija – BiH

Vijesti

UEFA: Promjena sistema kvalifikacija velikih takmičenja

Vijesti

Ousmane Dembele osvojio Zlatnu loptu, Yamal drugi u izboru

Sport

Izrael na rubu izbacivanja iz UEFA-inih takmičenja, glasanje u utorak

Sport

Rusi tvrde da je Nogometni savez BiH podržao njihov povratak u...

Vijesti

Ako od ove godine idete u penziju očekujte ove iznose, šest kategorija

Vijesti

Grad Tuzla objavio javni poziv za finansiranje boračkih organizacija u 2026. godini

Kultura

U Tuzli izložba “Ja BiH te ljubio” povodom Prešernovog dana

Vijesti

Lukavac: Cijene javnog prijevoza bit će umanjenje za 50 posto

Vijesti

Grad Tuzla sanira put u naselju Kovačica

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]