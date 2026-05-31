PSG nakon penala savladao Arsenal i drugi put zaredom osvojio Ligu prvaka

Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su Ligu prvaka drugu godinu zaredom, nakon što su sinoć u finalu u Budimpešti poslije boljeg izvođenja penala savladali Arsenal.

Regularni dio utakmice završen je rezultatom 1:1, a pogodaka nije bilo ni u produžecima, pa je o novom prvaku Evrope odlučivala penal-serija. U izvođenju jedanaesteraca uspješniji su bili fudbaleri PSG-a, koji su slavili rezultatom 4:3.

Arsenal je odlično otvorio utakmicu i poveo već u šestoj minuti golom Kaija Havertza. Londonski tim je prednost čuvao do drugog poluvremena, a PSG je do izjednačenja stigao u 65. minuti, kada je Ousmane Dembélé pogodio iz penala za 1:1.

Do kraja regularnog dijela, kao ni u produžecima, rezultat se nije mijenjao. Nakon penal-serije više koncentracije imali su igrači PSG-a, koji su tako odbranili naslov prvaka Evrope i drugi put u nizu osvojili Ligu prvaka.