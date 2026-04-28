PSG i Bayern večeras otvaraju polufinale Lige prvaka

PSG i Bayern večeras od 21 sat igraju prvu polufinalnu utakmicu Lige prvaka na stadionu Parc des Princes u Parizu.

Francuski tim u ovaj duel ulazi kao aktuelni prvak Evrope, dok Bayern želi nastaviti borbu za najvažniji evropski trofej nakon što je već osigurao domaću titulu.

Očekuje se duel dvije ekipe s velikim ambicijama, a prvi susret u Parizu mogao bi značajno odrediti putnika u finale. Revanš je na rasporedu u Minhenu.

Drugi polufinalni par čine Atletico Madrid i Arsenal, a njihova prva utakmica igra se u srijedu, 29. aprila, također od 21 sat.