Novi Zakon o notarskoj službi FBiH upućen u parlamentarnu proceduru

Federalni ministar pravde Vedran Škobić izjavio je danas u Mostaru da je novi Zakon o notarskoj službi Federacije BiH usklađen s Notarskom komorom Federacije BiH i upućen u parlamentarnu proceduru.

Škobić je nakon sastanka s predstavnicima Notarske komore FBiH rekao da su tokom izrade zakona usaglašeni stavovi o ključnim pitanjima, te da se očekuje njegovo razmatranje u Parlamentu Federacije BiH.

„Zakon je usklađen sa stavovima Notarske komore Federacije BiH i očekujemo da će uskoro biti upućen pred zastupnike“, kazao je ministar Škobić.

Jedan od važnih segmenata novog zakona odnosi se na njegovu primjenu u sistemu sprečavanja pranja novca, kao i na obaveze koje iz toga proizlaze za notare i advokate kao obveznike zakonskih mjera. Prema riječima ministra, zakon je značajan i u kontekstu međunarodnih procjena efikasnosti sistema, uključujući MONEYVAL evaluacije.

„Ovaj zakon direktno omogućava primjenu mjera za sprečavanje pranja novca. Smatram da je njegovo usvajanje važnije za buduće ocjene BiH u ovom području od niza drugih tema koje su posljednjih mjeseci bile u fokusu javnosti“, rekao je Škobić.

Ministar je naveo da je tokom prošle godine u Federaciji BiH oko 18.000 ugovora ovjereno pred sudovima, pri čemu, kako je istakao, nije postojao jednak stepen kontrole kada je riječ o primjeni mjera za sprečavanje pranja novca.

„Notari i advokati koji će po ovom novom zakonu moći raditi ugovore bit će obveznici primjene zakona. S jedne strane imate oko 18.000 ugovora koji nisu prošli taj filter kontrole, a s druge strane imate mogućnost da advokati budu u obavezi primjene. Smatram da će, ukoliko zakon bude usvojen, njegova primjena u potpunosti omogućiti zaštitu i sprečavanje pranja novca u Federaciji BiH“, kazao je ministar Škobić.

Iz Federalnog ministarstva pravde i Notarske komore Federacije BiH istaknuto je da donošenje novog Zakona o notarskoj službi predstavlja važan korak u usklađivanju domaćeg zakonodavstva s evropskim i međunarodnim standardima.

Naglašeno je da notarijat ima važnu ulogu u osiguravanju pravne sigurnosti i transparentnosti pravnog prometa, posebno u oblastima koje međunarodni standardi prepoznaju kao rizične za pranje novca, poput prometa nekretnina, osnivanja privrednih društava i raspolaganja imovinom veće vrijednosti, izvijestila je Federalna novinska agencija.

Iz Ministarstva i Notarske komore pozvali su nadležne institucije da podrže hitno usvajanje zakona i pratećih propisa, kako bi se dodatno ojačao sistem prevencije finansijskog kriminala i unaprijedila pravna sigurnost u Federaciji BiH.