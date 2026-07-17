Novi zakon o zaštiti potrošača donosi pravo na odustajanje od online kupovine

Zaštita potrošača u Federaciji BiH trebala bi biti značajno unaprijeđena novim zakonskim rješenjima koja je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Riječ je o Prijedlogu zakona o zaštiti potrošača Federacije BiH i Nacrtu zakona o elektronskoj trgovini, kojima se nastoji modernizirati tržište, urediti online trgovina i domaće zakonodavstvo uskladiti s pravilima Evropske unije.

Iz Federalnog ministarstva trgovine navode da bi Federacija BiH prvi put trebala dobiti zakon kojim se na sistemski način uređuju prava potrošača i obaveze trgovaca. U zakonsko rješenje ugrađeno je deset direktiva Evropske unije koje se odnose na zaštitu potrošača.

Jedna od najvažnijih novina jeste pravo građana da u roku od 14 dana odustanu od kupovine zaključene putem interneta ili izvan poslovnih prostorija trgovca, bez obaveze da obrazlože svoju odluku.

Zaštita potrošača kod neispravnih proizvoda

Novim zakonom preciznije se uređuju i prava kupaca u slučaju kupovine neispravnog proizvoda. Potrošači bi trebali imati jasno utvrđeno pravo na popravku, zamjenu proizvoda ili povrat novca.

Za određene kategorije robe trgovci će biti obavezni osigurati servisiranje i dostupnost rezervnih dijelova i nakon isteka garantnog roka.

Trgovci će, također, morati pružiti jasne, potpune i tačne informacije o proizvodima, uslovima kupovine i načinu formiranja cijena. Zakonom se predviđa i zabrana nepoštenih trgovačkih praksi.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević kazao je da ovo zakonsko rješenje unapređuje položaj potrošača i njihova prava približava standardima koji se primjenjuju u državama članicama Evropske unije.

„Vlada Federacije BiH usvojila je ova zakonska rješenja, a sada očekujemo njihovo razmatranje i usvajanje u Parlamentu Federacije BiH kako bi građani i privreda što prije osjetili koristi koje donosi digitalna transformacija tržišta“, rekao je Hasičević.

Prvi zakon o elektronskoj trgovini u Federaciji BiH

Nacrtom zakona o elektronskoj trgovini prvi put bi trebao biti uspostavljen cjelovit pravni okvir za online trgovinu u Federaciji BiH.

Internetski trgovci morat će jasno navesti podatke o svom identitetu, cijene proizvoda, uslove kupovine, troškove dostave i način na koji potrošači mogu ostvariti svoja prava.

Kupci bi tako prije zaključenja kupovine trebali raspolagati svim informacijama potrebnim za donošenje sigurnije odluke.

Posebna pažnja posvećena je suzbijanju sive ekonomije u online trgovini. Subjekti koji prodaju robu ili usluge putem interneta morat će biti registrirani i jasno identificirani, čime bi nadležnim institucijama trebao biti omogućen efikasniji nadzor tržišta.

Zakonom se uređuju i elektronsko oglašavanje, komercijalna komunikacija, zaključivanje ugovora putem interneta te prava i odgovornosti pružalaca usluga informacionog društva.

Hasičević je istakao da bi usvajanje zakona trebalo doprinijeti razvoju elektronske trgovine, većoj konkurentnosti privrede, jačanju bezgotovinskog plaćanja i efikasnijem suzbijanju sive ekonomije.

Nakon što ih je usvojila Vlada Federacije BiH, zakonska rješenja trebaju biti upućena u parlamentarnu proceduru.