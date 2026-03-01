Kraj anonimnim prijetnjama: Uvodi se registracija prepaid korisnika u BiH

Anonimne telefonske prijetnje koje su proteklih godina izazivale prekide nastave, evakuacije sudova i drugih institucija te opterećivale policijske i sigurnosne službe u Bosni i Hercegovini uskoro bi mogle postati teže izvodive.

Na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, Vijeće ministara BiH usvojilo je zakon o dopunama Zakona o komunikacijama kojim se uvodi obaveza registracije korisnika mobilnih usluga s unaprijed plaćenim računom, odnosno prepaid korisnika.

Ovim izmjenama uklanja se pravna praznina koja je do sada omogućavala korištenje prepaid SIM kartica bez registracije identiteta, što je, prema obrazloženju, otežavalo ili onemogućavalo efikasne istrage. Sigurnosne i pravosudne institucije ukazivale su da je bez formalnog pretplatničkog odnosa često bilo nemoguće utvrditi identitet osoba koje telekomunikacijske usluge koriste za izvršenje krivičnih djela.

„Ovo je mjera koja jača sigurnost građana, a ne zadire u njihovu privatnost. Ne uvodimo nadzor sadržaja komunikacija, nego obavezu identifikacije korisnika kao što je to već slučaj kod postpaid ugovora“, izjavio je Forto, izrazivši očekivanje da će zakon u što kraćem roku proći parlamentarnu proceduru.

Dopune zakona inicirali su Tužilaštvo BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Regulatorna agencija za komunikacije, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. U inicijativama je navedeno da je porastao broj krivičnih djela izvršenih zloupotrebom telekomunikacijskih sredstava, uključujući elektronsku poštu, VPN servise i prepaid kartice, posebno u slučajevima lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama, SMS poruka i telefonskih prijetnji upućenih građanima te nosiocima političkih i pravosudnih funkcija.