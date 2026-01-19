Hitne izmjene zakona: FUP zadržava kadar do 65. godine, uvodi se vanredno unapređenje i preuzimanje iz kantonalnih MUP-ova

Vlada Federacije BiH uputila je u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH po hitnom postupku, a ovaj akt je na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma zakazane za danas i sutra, 19. i 20. januara.

Kao razlog hitne intervencije navodi se procjena da bi Federalna uprava policije u naredne tri godine mogla ostati bez trećine zaposlenih zbog odlazaka u penziju, što bi, prema obrazloženju, moglo ozbiljno ugroziti operativni rad i funkcionisanje agencije. Vlada ističe da postojeći zakonski okvir nije u potpunosti usklađen s novim pravilima iz sistema PIO, zbog čega je, kako se navodi, potrebno brzo prilagođavanje kako bi se spriječio kadrovski kolaps, posebno na rukovodnim pozicijama.

Jedna od ključnih novina je mogućnost da policijski službenik, iako je stekao uslove za penziju, izuzetno može ostati u radnom odnosu do navršenih 65 godina života, ukoliko to zahtijevaju potrebe službe i ako za to radno mjesto nema adekvatne zamjene. Produženje ne bi bilo automatsko, predviđeno je da rukovodilac policijskog organa procijeni potrebu, a službenik mora podnijeti zahtjev najmanje 30 dana prije ispunjenja uslova za penzionisanje.

Predložene izmjene uvode i institut vanrednog unapređenja s ciljem popune šefovskih i inspektorskih pozicija, u situacijama kada se radna mjesta ne mogu popuniti redovnim putem. Vanredno unapređenje bi omogućilo brže napredovanje službenicima s visokom stručnom spremom, odnosno 240 ECTS, koji su u posljednjih pet godina ocjenjivani ocjenom “odličan”, uz napomenu da bi se ovakvo unapređenje moglo koristiti samo jednom u karijeri.

Treća važna mjera odnosi se na mogućnost trajnog preuzimanja policijskih službenika iz kantonalnih MUP-ova. Prema prijedlogu, FUP bi mogao putem internog poziva, bez javnog konkursa, preuzimati službenike u istom činu, na osnovu pismenog sporazuma između policijskih organa, a mogućnost bi obuhvatila i početne činove, policajac i mlađi inspektor, prije raspisivanja javnog konkursa.

U obrazloženju se navodi da bi tokom 2025., 2026. i 2027. godine uslove za penziju mogla steći trećina ukupnog broja zaposlenih u FUP-u, uz poseban problem odlaska rukovodnog kadra, dok u nižim činovima nema dovoljno službenika koji bi redovnim procedurama mogli biti unaprijeđeni na vrijeme. Predložene mjere su vremenski ograničene, odredbe o vanrednom unapređenju i produženom ostanku na poslu primjenjivale bi se do 31. decembra 2027. godine, do kada se očekuje stabilizacija kadrovske strukture.

Ako zakon dobije podršku Parlamenta FBiH, predviđeno je da stupi na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama.