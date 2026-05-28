FUP izuzima predmete u vezi s tragedijom u Donjoj Jablanici

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) nalaze se u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu POSKOK-a privremeno oduzimaju predmete koji bi mogli biti važni dokazi u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici.

Ovu informaciju za Fenu je potvrdila Nina Hadžihajdarević, glasnogovornica Posebnog odjela Federalnog tužilaštva.

Kako je pojasnila, Posebni odjel Federalnog tužilaštva izdao je naredbu za privremeno oduzimanje predmeta od odgovorne osobe Rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede HNK, s ciljem pribavljanja dokaza važnih za daljnji postupak.

Hadžihajdarević je naglasila da se ne radi o istrazi, nego o privremenom oduzimanju predmeta i nastavku aktivnosti na prikupljanju dokaza u vezi s tragedijom u Donjoj Jablanici.