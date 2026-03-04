Nakon sedam godina imenovano rukovodstvo FUP-a

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je održala sjednicu na kojoj je, između ostalog, odlučivano i o imenovanju rukovodstva Federalne uprave policije (FUP). Nakon sedam godina bez stalnog rukovodstva, imenovani su direktor i zamjenik direktora ove policijske agencije.

Za direktora FUP-a izabran je Igor Marić, dosadašnji načelnik kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona. Za njegovog zamjenika imenovan je Vahidin Šahinpašić, koji trenutno obavlja funkciju šefa odjela za ratne zločine u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA).

Odluka bi trebala biti objavljena u narednom broju Službenog glasnika Federacije BiH, nakon čega se očekuje da Marić i Šahinpašić dužnost preuzmu u roku od sedam do deset dana.

Federalna uprava policije nema imenovanog direktora još od 2019. godine, a u međuvremenu su institucijom uglavnom upravljali vršioci dužnosti. Tokom mandata prethodne vlade na čelu s Fadilom Novalićem, 2022. godine je također pokušano imenovanje rukovodstva, ali tadašnji kandidati Svevlad Hoffman i Ensad Korman nisu dobili podršku Vlade FBiH.

Današnjoj odluci prethodio je konkurs koji je proveo Nadzorni odbor, nakon čega su imena najbolje rangiranih kandidata dostavljena Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministarstvo je zatim pripremilo potrebnu dokumentaciju i proslijedilo je Vladi Federacije BiH na konačno odlučivanje.

Proces imenovanja ubrzan je i zbog istrage koja se vodi protiv Vahidina Munjića, bivšeg vršioca dužnosti direktora FUP-a, kojem je odlukom Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala zabranjen rad i pristup zgradi FUP-a. Nakon toga su imenovani novi vršioci dužnosti, ali je postalo jasno da je potrebno trajno riješiti pitanje rukovođenja ovom institucijom.

Iako se izbor direktora FUP-a čekao godinama, i posljednja faza procedure trajala je duže nego što se očekivalo. Prema ranijim navodima federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, Vladi FBiH je trebalo desetak dana da zakaže sjednicu na kojoj je imenovanje konačno potvrđeno, iako je dokumentacija već bila spremna.