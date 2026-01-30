FUP: Unapređenje Aldina Sinanovića provedeno u skladu sa zakonom

Federalna uprava policije saopćila je da je, na osnovu Internog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika raspisanog 6. novembra 2025. godine, u čin glavnog inspektora unaprijeđeno pet policijskih službenika, među kojima je i vršilac dužnosti direktora FUP-a Aldin Sinanović.

Iz Federalna uprava policije ističu da je postupak unapređenja proveden isključivo kroz zakonom propisanu proceduru, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, te da nije riječ o izuzetnom, ubrzanom ili vanrednom postupku. Naglašavaju da se unapređenje u viši policijski čin može ostvariti samo ispunjavanjem jasno definisanih uslova koji se odnose na stručnu spremu, radni staž, profesionalno iskustvo i druge kriterije propisane važećim propisima.

Nakon zakonito okončanog Internog oglasa, Aldin Sinanović raspoređen je na radno mjesto načelnika Sektora kriminalističke policije Federalne uprave policije. U skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, koji predviđa da u slučaju spriječenosti direktora i zamjenika direktora njihove dužnosti preuzima rukovodilac organizacione jedinice kriminalističke policije, Sinanović je obavljao i funkciju vršioca dužnosti direktora.

Federalna uprava policije poručuje da ostaje opredijeljena za zakonit, profesionalan i transparentan rad, te poziva javnost i medije da se o pitanjima od značaja za rad ove institucije informišu putem zvaničnih i provjerenih izvora, uz napomenu da tvrdnje koje sugerišu suprotno ne doprinose objektivnom informisanju javnosti i narušavaju integritet institucije.