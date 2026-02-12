Vlada uskoro imenuje direktora FUP-a nakon sedam godina

Federalna uprava policije (FUP) već sedam godina nema direktora u punom mandatu. Od 2019. godine tu funkciju obavljali su vršioci dužnosti, među kojima su bili Vahidin Munjić, Enes Zeljković i Aldin Sinanović.

Munjiću su, podsjećanja radi, u okviru istrage u predmetu „Munjić i drugi“ određene mjere zabrane.

Nezavisni odbor Parlamenta Federacije BiH dostavio je Ministarstvu unutrašnjih poslova FBiH imena kandidata za direktora i zamjenika direktora Uprave policije, čime je zvanično započet postupak imenovanja novog rukovodstva.

Nakon provedenih intervjua, za direktora je predložen Igor Marić, dok je za zamjenika kandidovan Vahidin Šahinpašić. Predsjednik Nezavisnog odbora Amar Hadžiomerović naveo je da oba kandidata ispunjavaju zakonom propisane uslove, prenosi BHRT. Marić je, prema njegovim riječima, osvojio 95 bodova, a Šahinpašić 98,85 bodova.

Time se, nakon dugog perioda bez imenovanog direktora, otvara mogućnost da FUP dobije novo rukovodstvo s punim mandatom od četiri godine.

Marić se nije obraćao medijima, dok je Šahinpašić predstavio osnovne smjernice budućeg rada, ističući potrebu za postizanjem boljih rezultata, stvaranjem kvalitetne radne atmosfere te detaljnom analizom ljudskih i materijalno-tehničkih resursa.

Prema proceduri, Nezavisni odbor listu kandidata prosljeđuje federalnom ministru unutrašnjih poslova, koji je zatim upućuje Vladi FBiH na konačnu odluku. Ministar Ramo Isak poručio je da će, po prijemu liste, prijedlog odmah uputiti Vladi, naglasivši da podržava imenovanje direktora i zamjenika FUP-a.

Podsjetimo, posljednji direktor FUP-a s punim mandatom bio je Dragan Lukač, koji je penzionisan prije sedam godina. Od tada je ova funkcija ostala upražnjena, što je često bilo predmet kritika javnosti i stručnjaka.

Iz Sindikata policijskih službenika FUP-a poručuju da očekuju skoro imenovanje novog rukovodstva, ističući potrebu za stabilnim i pouzdanim partnerom koji bi instituciju usmjerio ka efikasnijem i sigurnijem radu.