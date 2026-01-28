Imenovan novi direktor FUP-a

Aldin Sinanović imenovan je za novog vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije (FUP). Ovu informaciju za Klix.ba potvrdio je federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.

Federalna uprava policije nema stalnog direktora još od 2019. godine, kada je tadašnji direktor Dragan Lukač, zbog teškog zdravstvenog stanja, donio odluku o povlačenju s funkcije.

Na poziciji v.d. direktora FUP-a od 2023. godine nalazio se Vahidin Munjić, kojeg je 17. novembra ove godine zamijenio Enes Zeljković. Do promjene je došlo nakon što su Munjiću, u okviru istrage u predmetu „Munjić i drugi“, izrečene mjere zabrane, uključujući obavljanje funkcije i pristup radnom mjestu. Munjić krajem ovog mjeseca odlazi i u penziju.

Zeljković je na funkciju v.d. direktora došao po automatizmu, s obzirom na to da je prethodno imenovan za načelnika kriminalističke policije FUP-a. Međutim, i on će uskoro u penziju, što je dodatno ubrzalo potrebu za imenovanjem novog rukovodstva.

Prema važećem zakonu, ministar unutrašnjih poslova i direktor FUP-a ne mogu biti iste nacionalne pripadnosti.

Kada je riječ o izboru direktora i zamjenika direktora FUP-a, zaprimljene su dvije prijave. Za poziciju direktora prijavio se Igor Marić, dok je za zamjenika direktora prijavljen Vahidin Šahinpašić.

Sjednica Nezavisnog odbora zakazana je za 29. januar, kada će biti razmotrene pristigle prijave, utvrđeno da li kandidati ispunjavaju uslove iz konkursa, te će biti zakazani intervjui.