Miletić o debaklu specijalaca u Dubaiju: Nekad najbolji u regionu, danas tek pri dnu liste

Adin Jusufović
Nezavisni delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i bivši visoki policijski zvaničnik s dugogodišnjim stažom u Federalnoj upravi policije Zlatko Miletić, u razgovoru za klix.ba, osvrnuo se na plasman Specijalne jedinice policije na međunarodnom takmičenju UAE SWAT Challenge 2026 u Dubaiju.

Naglasio je da je Federalna uprava policije ranije imala reputaciju profesionalne i uspješne institucije, a da je Specijalna jedinica važila za jedan od najkvalitetnijih sastava u regionu. Prema njegovim riječima, u periodu kada je on bio na čelu uprave, a jedinicom komandovao Dragan Vikić, rezultati na sličnim takmičenjima potvrđivali su da su bili vodeći u jugoistočnoj Evropi.

Dodao je da bi kritičari sadašnjeg stanja, kako je naveo, trebali provjeriti ranije rezultate i činjenice prije nego što iznose ocjene u javnosti.

Govoreći o slabijem plasmanu, ocijenio je da takav ishod ukazuje na pogrešno postavljene prioritete i nedovoljnu posvećenost osnovnim zadacima. Istakao je da pripadnici specijalnih jedinica, i kada nisu direktno angažovani na operativnim poslovima, moraju svakodnevno prolaziti intenzivne i cjelodnevne treninge u različitim taktičkim i specijalističkim vještinama.

Osvrnuo se i na ukupno stanje u Federalnoj upravi policije, opterećenoj aferama i unutrašnjim problemima, uz očekivanje da bi završetak procedure imenovanja direktora i zamjenika direktora mogao otvoriti prostor za stabilizaciju i novi početak u radu institucije.

Na takmičenju u Dubaiju Specijalna jedinica policije Federalne uprave policije zauzela je 98. mjesto među 109 timova, dok je Specijalna antiteroristička jedinica MUP-a RS rangirana na 60. poziciji.

Izvorni tekst čitajte na portalu Klix.ba OVDJE

RTV Slon/Klix.ba

