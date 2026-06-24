Mahmić pogodio za 3:1, Zmajevi ponovo imaju dva gola prednosti protiv Katara

Mahmić je pogodio za 3:1 u 80. minuti utakmice Bosne i Hercegovine i Katara, čime su Zmajevi ponovo došli do dva gola prednosti u odlučujućem susretu grupne faze Svjetskog prvenstva.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u nastavku utakmice morala je odgovoriti na pritisak Katara, koji je krajem prvog poluvremena smanjio prednost na 2:1 i u sudijskoj nadoknadi pogodio stativu. Zmajevi su ipak uspjeli izdržati nalete protivnika i u završnici susreta ponovo doći do važnog pogotka.

U 78. minuti dobru priliku imao je Bajraktarević, koji je odlično šutirao, ali je golman Katara odbranio i lopta je otišla u korner. Upravo nakon tog pritiska BiH je stigla do trećeg gola. Mahmić je u 80. minuti pogodio za 3:1 i donio veliko slavlje našem timu.

Prije trećeg pogotka, u 63. minuti iz igre su izašli Edin Džeko i Nikola Katić, a ušli su Mahmić i Dennis Hadžikadunić. Džeko je prilikom izlaska iz igre vidno protestovao zbog odluke selektora.

Katar je u nastavku pokušavao zaprijetiti preko Akram Afifa, koji je u 71. minuti imao jednu od opasnijih situacija, ali nije bilo promjene rezultata. U 78. minuti Fathy je dobio žuti karton zbog prekršaja nad Kerimom Alajbegovićem.

Podsjećamo, BiH je do prednosti stigla golom Kerima Alajbegovića u 29. minuti, dok je drugi pogodak prvobitno pripisan Edinu Džeki, ali je kasnije dosuđen kao autogol. Za Katar je u 42. minuti pogodio kapiten Hassan Al-Haydos.