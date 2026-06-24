Kerim Alajbegović najbolji igrač utakmice

Kerim Alajbegović proglašen je za najboljeg igrača utakmice Bosne i Hercegovine i Katara, u kojoj su Zmajevi slavili rezultatom 3:1 i izborili plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Mladi reprezentativac BiH odigrao je sjajan meč, a posebno se istakao u prvom poluvremenu kada je u 29. minuti pogodio za vodstvo naše reprezentacije. Njegov gol otvorio je put Zmajevima prema jednoj od najvažnijih pobjeda na Mundijalu, prenosi Fudbalski savez BiH.

Alajbegović je tokom utakmice bio jedan od najaktivnijih igrača u bh. timu, učestvovao je u ofanzivnim akcijama, izborio nekoliko prekršaja i pokazao veliku sigurnost na najvećoj fudbalskoj sceni.

Njegov pogodak protiv Katara donio je i poseban statistički podatak, jer je Alajbegović postao najmlađi igrač koji je na Svjetskom prvenstvu postigao gol izvan kaznenog prostora, čime je nadmašio rekord koji je ranije držao Kylian Mbappe.

Priznanje za najboljeg igrača utakmice dodatno je zaokružilo večer Kerima Alajbegovića, koji je u pobjedi BiH protiv Katara imao jednu od ključnih uloga.