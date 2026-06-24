Nakon Alajbegovića pogađa Dijamant za 2:0

Zmajevi vode 2:0 protiv Katara u odlučujućoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva, nakon što je Edin Džeko pogodio u 34. minuti susreta, iako je naknadno dosuđeno da je autogol.

Nakon vodećeg gola Kerima Alajbegovića u 29. minuti, reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je s pritiskom prema golu Katara. Zmajevi nisu stali nakon prednosti, već su nastavili tražiti prostor za drugi pogodak, a nova opasnost viđena je već u 33. minuti.

Tada je Ivan Bašić pokušao zaprijetiti, ali je njegov udarac izblokiran, nakon čega je Bosna i Hercegovina izborila korner. Upravo iz tog napada stigao je novi veliki trenutak za naš tim.

U 34. minuti Sead Kolašinac je poslao loptu prema Edinu Džeki, a kapiten Zmajeva je pogodio za 2:0 i dodatno približio Bosnu i Hercegovinu velikoj pobjedi protiv Katara.

Ovaj pogodak stigao je samo pet minuta nakon što je Alajbegović doveo BiH u vodstvo, pa Zmajevi u prvom poluvremenu imaju rezultat koji ih ostavlja u igri za nastavak takmičenja na Mundijalu.