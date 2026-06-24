BiH protiv Katara na poluvremenu vodi 2:1

BiH protiv Katara nakon prvog poluvremena vodi 2:1 u utakmici trećeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva.

Zmajevi su dobro otvorili susret i već u uvodnim minutama pokazali da žele što prije doći do prednosti. U 12. minuti dosuđen je prekršaj nad Malićem, nakon čega je Bajraktarević ubacio loptu u kazneni prostor, ali je odbrana Katara uspjela otkloniti opasnost. Nedugo zatim Šunjić je dobro reagovao i spasio naš tim nakon jedne opasne situacije pred golom Bosne i Hercegovine.

Prvu konkretniju prijetnju BiH je imala u 16. minuti, kada je Bašić pokušao udarcem, ali je lopta otišla preko gola. Pet minuta kasnije Bašić je izborio prekršaj na ivici kaznenog prostora, a Alajbegović je iz slobodnog udarca pogodio živi zid.

Nakon pauze za osvježenje u 22. minuti, Zmajevi su nastavili pritiskati. U 27. minuti prekršaj je napravljen nad Alajbegovićem, koji je potom ubacio loptu prema kaznenom prostoru. Uslijedio je i centaršut Bajraktarevića, ali Katić nije uspio stići do lopte.

Pritisak se isplatio u 29. minuti, kada je Kerim Alajbegović pogodio za vodstvo Bosne i Hercegovine. Samo nekoliko minuta kasnije Zmajevi su stigli i do drugog gola, nakon akcije u kojoj je Kolašinac poslao loptu prema Džeki, a pogodak je na kraju dosuđen kao autogol.

Katar se u utakmicu vratio u 42. minuti, kada je smanjio prednost Bosne i Hercegovine na 2:1, a prema prvim informacijama strijelac je bio kapiten Hassan Al-Haydos. Nakon primljenog gola defanziva BiH je pala, a Katar je u trećoj minuti sudijske nadoknade pogodio stativu i propustio veliku priliku da u potpunosti vrati utakmicu u egal.

U prvom poluvremenu pokazano je pet minuta sudijske nadoknade, a Zmajevi su na odmor otišli s prednošću, ali i jasnim upozorenjem da će u nastavku morati mnogo čvršće odgovoriti na pritisak Katara.