Jablanica i Ceste FBiH potpisale sporazum vrijedan 6 miliona KM za obnovu magistralnih puteva

Potpisan je Sporazum u zgradi Općine Jablanica između JP Ceste Federacije BiH i Općine Jablanica, čime je ozvaničen prijenos dijela finansijskih sredstava za rekonstrukciju, sanaciju i zaštitu magistralnih cesta oštećenih tokom prirodne nesreće u oktobru 2024. godine.

Odlukom Vlade Federacije BiH Općini Jablanica dodijeljeno je ukupno 16.700.000 KM za sanaciju posljedica poplava, a posebnim ugovorom definisano je da će 6.000.000 KM biti realizirano u saradnji s upraviteljem magistralnih cesta u Federaciji. Ta sredstva namijenjena su isključivo za zahvate na magistralnim pravcima na području općine.

Implementaciju sporazuma provodit će JP Ceste Federacije BiH, koje će biti zadužene za planiranje aktivnosti, provođenje procedura javnih nabavki, izvođenje radova i stručni nadzor na terenu. Sporazum Jablanica Ceste FBiH precizira i operativne obaveze obje strane u realizaciji projekata.

Direktor JP Ceste Federacije BiH Ljubo Pravdić izjavio je da je dio ranije odobrenih sredstava već utrošen na pojedine sanacione zahvate, dok će preostali dio biti usmjeren na ključne dionice.

“Projekt sanacije magistralne ceste u dijelu Komadinovog vrela je davno uređen, imamo izabranog izvođača radova i očekujemo da ćemo veoma brzo krenuti u realizaciju”, kazao je Pravdić. Dodao je da su planirani radovi i na magistralnoj cesti M-17,5 Jablanica – Posušje, kao i na lokacijama gdje su postupci ranije bili usporeni zbog građevinskih dozvola i imovinsko-pravnih pitanja.

Načelnik Općine Jablanica Emir Muratović naglasio je da potpisani dokument ima širi značaj za lokalnu zajednicu i prateću infrastrukturu u najpogođenijim naseljima.

“Ovim sporazumom definirano je da će Općina Jablanica prebaciti iznos od 6.000.000 KM J.P. Ceste Federacije BiH, kako bi se, na zadovoljstvo svih nas, a posebno naših mještana, ovaj projekt uspješno priveo kraju”, rekao je Muratović. Naveo je i da je tokom sastanka razgovarano o dodatnim infrastrukturnim zahvatima u Donjoj Jablanici, uključujući pješačke staze, potporne zidove i propuste.

Sporazum je dio šireg paketa mjera za obnovu saobraćajne infrastrukture nakon poplava, uz koordinaciju federalnih i lokalnih institucija.