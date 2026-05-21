Prošlo je 12 godina od katastrofalnih poplava u BiH

Poplave koje su u maju 2014. godine pogodile BiH smatraju se jednom od najvećih prirodnih katastrofa u modernoj historiji zemlje. Obilne padavine izazvane ciklonom „Tamara“ dovele su do izlijevanja rijeka, ogromnih klizišta, rušenja infrastrukture i masovnih evakuacija stanovništva širom BiH.

U samo 48 sati, u pojedinim dijelovima zemlje palo je i do 150 litara kiše po metru kvadratnom, što je bilo više od višemjesečnog prosjeka padavina. Iz korita su se izlile rijeke Bosna, Sava, Drina, Spreča, Sana, Vrbas i brojne manje rijeke i potoci.

Posebno teško pogođen bio je Tuzlanski kanton, gdje su osim poplava veliki problem predstavljala i masovna klizišta i slijeganje tla. Pogođeni su bili gotovo svi gradovi i općine kantona, među njima Tuzla, Lukavac, Živinice, Gračanica, Srebrenik, Kalesija i Gradačac.

Na području Tuzle proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog poplava, klizišta i slijeganja zemljišta. U naselju Moluhe otvorile su se ogromne rupe u zemlji, dok je klizište u naselju Crno Blato ocijenjeno kao jedno od najopasnijih u tom periodu. Desetine porodica morale su biti evakuisane zbog prijetnje urušavanja kuća.

Prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite TK, tokom poplava i klizišta evakuisano je ukupn