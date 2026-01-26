U bh. općini proglašeno vanredna situacija zbog obilnih padavina

Na području općine Istočna Ilidža proglašena je vanredna situacija zbog bujičnih potoka nastalih usljed naglog topljenja snijega i obilne kiše, saopćeno je iz ove općine.

Vanredno stanje jučer je proglasio načelnik Marinko Božović, navodeći da je situacija kritična u više ulica. Kako je istaknuto, najteže je na lokacijama Trg Miroslava Berjana, Carice Milice, Meše Selimovića, u Mladičkoj ulici, te u padinskim ulicama gdje se formiraju bujični tokovi. Općina je obavijestila Civilnu zaštitu Republike Srpske, Vatrogasnu brigadu Istočno Sarajevo i JKP „Komil“, a ekipe su upućene na teren.

Iz općine su tokom noći saopćili da je zaustavljeno slivanje vode prema bolnici „Srbija“, dok je Upravna zgrada općine, prema navodima, također bila u opasnosti. Dodatni problem zabilježen je i u naselju Grlica nakon aktiviranja bujičnog potoka Megara, pri čemu kuće, kako je navedeno, nisu bile ugrožene.

Obilne padavine koje su jučer pogodile Bosnu i Hercegovinu prouzrokovale su poteškoće i u drugim mjestima, među kojima su sarajevska naselja Otes, Doglodi i Hotonj, te Jablanica i Konjic.