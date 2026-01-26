U bh. općini proglašeno vanredna situacija zbog obilnih padavina

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Arhiva

Na području općine Istočna Ilidža proglašena je vanredna situacija zbog bujičnih potoka nastalih usljed naglog topljenja snijega i obilne kiše, saopćeno je iz ove općine.

Vanredno stanje jučer je proglasio načelnik Marinko Božović, navodeći da je situacija kritična u više ulica. Kako je istaknuto, najteže je na lokacijama Trg Miroslava Berjana, Carice Milice, Meše Selimovića, u Mladičkoj ulici, te u padinskim ulicama gdje se formiraju bujični tokovi. Općina je obavijestila Civilnu zaštitu Republike Srpske, Vatrogasnu brigadu Istočno Sarajevo i JKP „Komil“, a ekipe su upućene na teren.

Iz općine su tokom noći saopćili da je zaustavljeno slivanje vode prema bolnici „Srbija“, dok je Upravna zgrada općine, prema navodima, također bila u opasnosti. Dodatni problem zabilježen je i u naselju Grlica nakon aktiviranja bujičnog potoka Megara, pri čemu kuće, kako je navedeno, nisu bile ugrožene.

Obilne padavine koje su jučer pogodile Bosnu i Hercegovinu prouzrokovale su poteškoće i u drugim mjestima, među kojima su sarajevska naselja Otes, Doglodi i Hotonj, te Jablanica i Konjic.

pročitajte i ovo

Vijesti

FHMZ izdao crveno upozorenje zbog obilnih padavina

BiH

Kako je neuobičajen vremenski fenomen doveo do izlijevanja rijeka i poplava...

BiH

Zbog padavina i topljenja snijega pojačan nadzor vodotoka u FBiH

BiH

Poplave u više dijelova BiH, bez električne energije oko 15.000 potroša

Vijesti

Region pod snijegom i vodom, vanredne mjere u više balkanskih država

Vijesti

Vanredna situacija u Zvorniku zbog naglog porasta vodostaja rijeke Drine

Vijesti

Zimska oluja u SAD-u: Najmanje sedam mrtvih, stotine hiljada bez struje

Tuzla i TK

Problemi nakon kiše: Prijavljena klizišta na više lokacija u TK

Sport

Košarkaši Slobode Energoinvest slavili 92:63 protiv Leotara

Tuzla i TK

Dom zdravlja Tuzla: Objavljen konkurs za prijem ordinirajućih doktora

BiH

Porezna uprava FBiH: Raspisan oglas za prijem namještenika

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]