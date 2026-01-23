FHMZ izdao crveno upozorenje zbog obilnih padavina

Zbog prognoziranih obilnih padavina, Federalni hidrometeorološki zavod je izdao crveno upozorenje za Hercegovinu i centralne, jugozapadne i jugoistočne predjele Bosne, koje važi od 06:00 sati 25. januara do 03:00 sata 26. januara 2026. godine.

Očekivana količina padavina je uglavnom od 40 do 80 l/m².

Preporuke, mjere, prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO):

Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.

Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama.