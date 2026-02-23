FHMZ: Kakvo nas vrijeme sutra očekuje?

Prema prognozi FHMZ u utorak, 24. februara 2026. godine, očekuje se naoblačenje sa sjevera koje će usloviti slabu kišu u Bosni i na sjeveru Hercegovine.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se većinom između 1 i 6 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 7 i 12 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 15 stepeni.

Opća slika će se djelimično pogoršati usljed prolaznog zahlađenja i povećane oblačnosti koja će se sa sjevera postepeno širiti prema unutrašnjosti zemlje. Kod osjetljivih osoba moguće su izraženije tegobe, naročito u većem dijelu Bosne.

Meteoropati mogu osjetiti reumatske bolove, malaksalost, promjene raspoloženja i glavobolju. Zbog povećane vlažnosti zraka i sjevernog strujanja, preporučuje se toplija odjeća, posebno u jutarnjim i večernjim satima.