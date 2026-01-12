Niske temperature danas u cijeloj BiH, izdato narandžasto upozorenje za Tuzlu

Edina Rizvić Aščić
Niske temperature danas u cijeloj BiH, izdato narandžasto upozorenje za Tuzlu
Foto: RTV Slon

Niske temperature obilježit će vremenske prilike u Bosni i Hercegovini tokom dana, uz pretežno vedro jutro i postepen porast oblačnosti koji će se širiti sa zapada zemlje.

Meteorološki uslovi ukazuju na nastavak veoma hladnog vremena, što je razlog izdavanja narandžastog upozorenja za pojedine dijelove zemlje, uključujući i region Tuzle.

Postepena promjena vremena tokom dana

Jutarnji sati proteći će u znaku vedrog vremena, ali se već u nastavku dana očekuje postepen porast oblačnosti. Vjetar će uglavnom biti slab, južnog i jugozapadnog smjera, dok će na području Hercegovine i jugozapadu Bosne jutarnja bura oslabiti.

Iako će se vrijeme djelimično stabilizovati, niska temperatura ostat će dominantna karakteristika dana.

Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se većinom između minus 16 i minus 10 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje biti nešto blaže, od minus 6 do minus 2 stepena.

Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi između minus 5 i 1 stepen, a na jugu zemlje do 4 stepena Celzijusa. Ovakve vrijednosti znatno su ispod prosjeka za ovaj dio godine, zbog čega se i dalje govori o ozbiljnom zahlađenju.

Biometeorološke prilike nepovoljne za zdravlje

Biometeorološke prilike ostaju nepovoljne, a niska temperatura može imati izražen uticaj na zdravlje osjetljivih kategorija stanovništva.

Posebno su ugrožene osobe sa kardiovaskularnim i plućnim oboljenjima, kao i stariji, djeca, trudnice i hronični bolesnici. Ljekari savjetuju maksimalno smanjenje boravka na otvorenom, naročito u ranim jutarnjim i večernjim satima kada je hladnoća najizraženija.

Narandžasto upozorenje i apel građanima

Zbog ekstremno niskih vrijednosti, izdato je narandžasto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, s posebnim naglaskom na region Tuzle. Niska temperatura nosi povećan rizik po zdravlje, posebno među ugroženom populacijom, uključujući starije osobe, veoma mlade i beskućnike.

Građanima se preporučuje da budu spremni, da prate zvanične informacije i postupaju u skladu sa savjetima nadležnih institucija, kako bi se izbjegle ozbiljnije zdravstvene posljedice.

 

pročitajte i ovo

BiH

Od srijede otopljenje, topljenje snijega, ledenice, pad snijega sa krovova !!!

BiH

Nedim Sladić najavio od sljedeće srijede preokret

Istaknuto

Hladno i suho vrijeme u Tuzli, na snazi žuto upozorenje

Istaknuto

Hladno i oblačno u Tuzli, aktivno žuto upozorenje

Vijesti

Dan smo počeli na -8, a završavamo sa kišom i na...

Istaknuto

Vremenska prognoza: Ekstremno hladni dani pred nama

Tuzla i TK

Dva tuzlanska naselja bez vode, sanacija kvara tokom dana

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno pet dječaka

Magazin

Evo kako povećati učinkovitost radijatora i ubrzati zagrijavanje prostora

Magazin

Da li trebate zimi zagrijati motor automobila prije kretanja?

Magazin

Greška na kalendaru postoji već stoljećima, ali je gotovo niko ne primjećuje

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]