Hoće li pljuskovi u BiH pokvariti gledanje utakmice Zmajeva na otvorenom?

Pljuskovi u BiH mogli bi u noći sa srijede na četvrtak pokvariti ugođaj javnog gledanja utakmice Zmajeva, jer se našoj zemlji približavaju frontalni sistemi uslovljeni hladnijom zračnom masom sa sjevera Evrope.

Prema riječima Bakira Krajinovića, meteorologa u Federalnom hidrometeorološkom zavodu, promjena vremena donijet će padavine širom Bosne i Hercegovine, ali one neće biti dugotrajne. Ipak, njihov pljuskoviti karakter znači da pojedina područja mogu imati intenzivnije padavine u kraćem vremenskom periodu.

“Promjena koja stiže u Bosnu i Hercegovinu uslovljena je hladnijom zračnom masom sa sjevera evropskog kontinenta. U takvim okolnostima frontalni sistemi koji nam se približavaju donijet će padavine u noći sa srijede na četvrtak širom Bosne i Hercegovine. Padavine će biti pljuskovitog i lokalnog karaktera, a mogu biti praćene grmljavinom i pojavom grada”, kazao je Bakir Krajinović, meteorolog u FHMZ.

Nestabilno vrijeme očekuje se tokom četvrtka, a dijelom i u petak. Uz padavine, doći će i do pada temperature zraka, pa će vrijednosti biti niže za oko deset stepeni u odnosu na trenutne. To će, kako navodi Krajinović, donijeti ugodnije vrijeme kada je riječ o temperaturama, a sličan temperaturni režim trebao bi se nastaviti i tokom vikenda, kao i početkom naredne sedmice.

Posebnu pažnju vremenskim prilikama trebali bi posvetiti organizatori javnih gledanja utakmice Zmajeva, ali i svi navijači koji planiraju boraviti na otvorenom.

“U noći sa srijede na četvrtak, kada igra naša reprezentacija, moramo očekivati padavine na području Bosne i Hercegovine i biti spremni na takav scenarij. Prema prognostičkim modelima, riječ je o pljuskovima koji neće biti dugotrajni, ali mogu pokvariti ugođaj gledanja utakmice na otvorenom. Organizatori bi trebali zaštititi opremu, a svi koji će boraviti na otvorenom trebaju računati na mogućnost da pokisnu. Nadamo se da će pljuskovi zaobići područja na kojima se bude gledala utakmica”, rekao je Krajinović.

Kada je riječ o grmljavinskim nepogodama i mogućnosti pojave grada, najveći izgledi za takav razvoj vremena su tokom četvrtka i petka, posebno na sjeveru Bosne i Hercegovine, gdje se očekuje najviše nestabilnosti.

Krajinović ističe da su izgledi za izraženije nepogode mali, ali da rizik postoji, zbog čega je važno pratiti prognoze i biti oprezan. Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se od 9. jula, nakon čega bi trebao uslijediti još jedan topliji period sa temperaturama iznad prosjeka, a na području Tuzlanskog kantona i Tuzle moguće su vrijednosti iznad 35 stepeni.