Zmajevi su napustili Salt Lake City, a iz Fudbalskog saveza BiH poručili su da će ovaj grad reprezentativcima ostati u lijepom sjećanju.

Na zvaničnoj Facebook stranici Fudbalskog saveza BiH objavljeno je da su zaposleni u hotelu, u kojem je boravila naša reprezentacija, ispratili bh. fudbalere toplim riječima i porukama podrške.

Zmajevi uz lijepe poruke napustili Salt Lake City/ Foto: FS BIH 1 od 4

Iz Saveza su istakli da je osoblje hotela tokom cijelog boravka pokazalo veliko gostoprimstvo, srdačnost i ljubaznost, zbog čega su se reprezentativci Bosne i Hercegovine osjećali kao kod kuće.

“Hvala kompletnom osoblju hotela na srdačnom dočeku, ljubaznosti i tome što su učinili da se naši Zmajevi osjećaju kao kod kuće”, navedeno je u objavi Fudbalskog saveza BiH.

Reprezentacija BiH tako iz Salt Lake Cityja nosi pozitivne utiske, ne samo zbog sportskog dijela boravka, nego i zbog pažnje i podrške koju su dobili od domaćina.