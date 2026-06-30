BiH-SAD: Evo ko dijeli pravdu Zmajevima u meču nokaut faze

BiH-SAD igraju u noći sa srijede na četvrtak utakmicu nokaut faze Svjetskog prvenstva, a prema dostupnim informacijama o sudijskim delegiranjima, pravdu na ovom susretu dijelit će brazilski sudija Raphael Claus.

Riječ je o arbitru koji će na meču između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine predvoditi južnoameričku sudijsku ekipu. Njegovi pomoćnici bit će Danilo Manis i Rodrigo Figueiredo, također iz Brazila, dok je za četvrtog sudiju određen Dario Herrera iz Argentine.

Rezervni pomoćni sudija bit će Cristian Navarro, također iz Argentine.

Prema istoj objavi, VAR sudije za ovaj susret još nisu navedene, pa će taj dio sudijske ekipe vjerovatno biti poznat naknadno.

BiH-SAD pod palicom brazilskog sudije sa velikim iskustvom

Za bh. reprezentaciju zanimljivo je da Raphael Claus nije sudija bez velikih utakmica iza sebe. Brazilski arbitar rođen je 1979. godine, dolazi iz Brazila, a na FIFA listi nalazi se od 2015. godine.

Claus je sudio i na Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru, gdje je, između ostalog, bio glavni sudija na utakmici Engleska, Iran. I tada su uz njega bili brazilski pomoćnici Rodrigo Figueiredo i Danilo Manis, što pokazuje da je riječ o uigranoj sudijskoj ekipi koja već ima iskustvo sa velikih takmičenja.

U karijeri je bio delegiran i za finale Copa Americe 2024. godine između Argentine i Kolumbije, što dodatno potvrđuje da se radi o arbitru kojem se povjeravaju utakmice visokog pritiska.

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Claus nije sudija koji potpuno pušta igru

Ono što može biti važno za Zmajeve jeste kriterij brazilskog sudije u duelima. Prema dostupnim statističkim bazama, Claus u prosjeku pokazuje oko četiri žuta kartona po utakmici, uz razlike koje zavise od takmičenja i obuhvaćenog perioda.

To znači da nije riječ o arbitru koji svaku utakmicu pretvara u kartonaški festival, ali ni o sudiji koji potpuno pušta čvrstu igru bez reakcije. Za Bosnu i Hercegovinu to može biti važan detalj, posebno jer nokaut faza donosi mnogo više duela, prekida i situacija u kojima jedan karton može promijeniti ritam utakmice.

BiH-SAD je utakmica u kojoj će Zmajevi morati biti maksimalno koncentrisani, ne samo zbog kvaliteta protivnika, već i zbog činjenice da se u nokaut fazi greške mnogo teže ispravljaju. Svaki prekid, svaki duel blizu šesnaesterca i svaka odluka sudijske ekipe mogu imati dodatnu težinu.

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Veliki ispit za Zmajeve u Santa Clari

Utakmica BiH-SAD igra se 2. jula od 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini. Duel je na rasporedu na Levi's Stadiumu u Santa Clari, stadionu na kojem će Zmajevi pokušati napraviti jedan od najvećih rezultata u historiji bh. fudbala.

Bosna i Hercegovina je plasmanom u nokaut fazu već napravila veliki iskorak, ali meč protiv domaćina turnira donosi potpuno drugačiji pritisak. SAD će pred svojim navijačima imati veliku podršku, dok će Zmajevi tražiti šansu kroz disciplinu, strpljenje i svaki prostor koji im se otvori tokom utakmice.

Sudijska ekipa predvođena Raphaelom Clausom mogla bi imati važnu ulogu u susretu u kojem se očekuje mnogo tempa, fizičkih duela i taktičkog nadmudrivanja. Brazilac je iskusan sudija, naviknut na utakmice pod pritiskom, ali za Zmajeve će najvažnije biti da ostanu mirni, izbjegnu nepotrebne prekršaje i ne dozvole da ih emocije odvedu u pogrešnom smjeru.

Meč BiH-SAD jedan je od najvažnijih susreta u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer se igra za prolazak među najboljih 16 selekcija svijeta i nastavak sna na Svjetskom prvenstvu.

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