Džeko protiv Pulišića: Kapiten Zmajeva pred američkim izazovom karijere

Džeko protiv Pulišića bit će jedna od najvećih priča uoči duela Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi Svjetskog prvenstva, jer se na jednoj strani nalazi kapiten, lider i najbolji fudbaler kojeg je naša zemlja ikada imala, a na drugoj najveća zvijezda američkog tima.

Bosna i Hercegovina protiv SAD-a igra utakmicu u kojoj više nema prostora za kalkulacije. Nokaut faza ne prašta slab dan, trenutak nepažnje ili propuštenu šansu. Pobjednik nastavlja san, poraženi završava nastup na Mundijalu. Upravo zato će svaki detalj biti važan, a oči navijača posebno će biti usmjerene prema dvojici igrača koji nose najveći teret svojih reprezentacija.

Džeko je mnogo više od klasičnog napadača. On je simbol reprezentacije Bosne i Hercegovine, igrač koji je godinama nosio Zmajeve kroz najteže utakmice, davao golove kada je bilo najpotrebnije i ostajao vođa i onda kada se činilo da je pritisak prevelik. Christian Pulišić je najveće ime američkog fudbala, brz, direktan i opasan u završnici, ali duel sa Džekom nosi posebnu težinu jer se preko puta njega nalazi čovjek koji je u karijeri prošao skoro sve što fudbal može donijeti.

Džeko protiv Pulišića kao sudar iskustva i američke brzine

Na papiru, Džeko protiv Pulišića djeluje kao sudar dvije potpuno različite fudbalske priče. Pulišić donosi brzinu, eksplozivnost i igru u prostoru. Džeko donosi iskustvo, mirnoću, osjećaj za gol i ono što se ne može naučiti preko noći, sposobnost da u najvećoj utakmici ostane hladan kada svi oko njega gube dah.

Kapiten Zmajeva ima 40 godina, ali njegovo prisustvo na terenu i dalje mijenja način na koji protivnik brani svoj gol. Džeko ne mora stalno biti u centru pažnje da bi odlučio utakmicu. Dovoljna mu je jedna lopta, jedan korak, jedan skok ili spuštanje za saigrača da Bosna i Hercegovina dobije ono što traži.

Pulišić je, s druge strane, igrač od kojeg će Amerikanci očekivati potez više. Njegova snaga je u brzini, ulasku između linija i sposobnosti da iz individualne akcije stvori višak. Ipak, dok američka javnost u njemu vidi lidera nove generacije, Bosna i Hercegovina ima kapitena koji je već odavno prerastao status zvijezde. Džeko je za Zmajeve institucija!

Kapiten koji zna šta znači nositi najteži dres

U ovakvim utakmicama statistika može biti korisna, ali ne može objasniti sve. Ne može izmjeriti autoritet koji Džeko ima među saigračima, ne može prikazati mir koji donosi u svlačionicu i ne može pokazati koliko protivnički štoperi drugačije igraju kada znaju da im je iza leđa jedan od najboljih napadača svoje generacije.

Džeko je kroz karijeru igrao najveće utakmice u Evropi, osvajao trofeje, nosio dresove velikih klubova i godinama bio lice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Za njega velika scena nije nepoznanica, nego prostor u kojem se najbolje vidi njegova klasa.

Za Bosnu i Hercegovinu će ključno biti da ne dozvoli SAD-u utakmicu u kojoj će dominirati ritam, trka i otvoren prostor. Amerikanci će pokušati ubrzati igru, gurati loptu prema Pulišiću i tražiti situacije jedan na jedan. Zmajevi će morati odgovoriti pametno, strpljivo i hrabro, a u završnici će svaka lopta prema Džeki imati posebnu težinu.

Za Zmajeve, ovo je prilika da protiv domaćina Mundijala pokažu karakter. Za Džeku, još jedna velika noć u dresu koji je nosio s ponosom kroz cijelu karijeru. A za navijače Bosne i Hercegovine, još jedan razlog da vjeruju da kapiten ima posljednju riječ kada je najvažnije.

Edin Džeko je u seniorskoj karijeri postigao 460 golova, od toga 387 za klubove i 73 za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, dok je Christian Pulišić na 120 golova, 87 klupskih i 33 reprezentativna, iako se njihova vrijednost na transfer marketu znatno razlikuje jer je ipak Pulišić znatno mlađi, jasno je da je jedan Babuka.

Kompletnu statističku komparaciju Džeke i Pulišića pogledajte na Sofascoreu:



Pogledajte statističku komparaciju

