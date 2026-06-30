Nova rang lista FIFA-e donijet će napredak Zmajevima

FIFA će ažurirati listu 20. jula, a fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje napredak nakon nastupa u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva.

Zmajevi su prije Mundijala zauzimali 64. mjesto na rang-listi, a nakon tri odigrane utakmice očekuje se pomak prema gore. Prema analizi portala Football Ranking, koju prenosi Reprezentacija.ba, reprezentacija Bosne i Hercegovine je za meč sa Švicarskom dobila 14 bodova, dok je pobjeda nad Katarom donijela novih 27 bodova. S druge strane, utakmica protiv Kanade donijela je minus od osam bodova.

Bosna i Hercegovina je u grupnoj fazi igrala protiv Kanade, Švicarske i Katara, a najbolji rezultat ostvarila je u posljednjem kolu pobjedom protiv Katara rezultatom 3:1. Taj trijumf je, osim takmičarskog značaja, imao i važan uticaj na bodovni saldo naše selekcije na FIFA rang-listi.

Zvanična FIFA lista trenutno pokazuje da je Bosna i Hercegovina na 64. poziciji, a posljednje službeno ažuriranje obavljeno je 11. juna. Naredno ažuriranje zakazano je za 20. juli, kada će biti poznato koliko će Zmajevi zaista napredovati.

Za poređenje, naredni rival Bosne i Hercegovine, selekcija Sjedinjenih Američkih Država, nalazi se znatno bolje plasirana i trenutno zauzima 17. mjesto. To dodatno pokazuje da Zmajeve očekuje zahtjevan izazov, ali i prilika da protiv kvalitetnog protivnika poprave bodovni učinak.

Rast na rang-listi važan je i zbog narednih takmičarskih ciklusa, jer pozicija koju donosi FIFA lista često utiče na žrijebove, status reprezentacije i ukupnu sliku o nacionalnom timu. Nakon nastupa na Mundijalu, jasno je da će se bodovi osvojeni u duelima sa Švicarskom i Katarom pozitivno odraziti na plasman reprezentacije Bosne i Hercegovine.