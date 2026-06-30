Drugi dan nokaut faze na Svjetskom prvenstvu donio je velika iznenađenja, jer su Njemačka i Nizozemska završile takmičenje već u šesnaestini finala.

Iako su u nokaut fazu ušli sa velikim očekivanjima, evropski favoriti nisu uspjeli preživjeti dramu penala. Paragvaj je izbacio Njemačku, dok je Maroko nakon velike borbe eliminisao Nizozemsku i nastavio svoj put na turniru.

Brazil je u prvom susretu dana savladao Japan rezultatom 2:1 i izborio plasman u narednu rundu. Japan je pružio jak otpor, ali Brazil je uspio sačuvati prednost i potvrditi ulogu favorita.

Najveće iznenađenje uslijedilo je u duelu Njemačke i Paragvaja. Nakon regularnog dijela i produžetaka rezultat je bio 1:1, a Paragvaj je bio uspješniji nakon izvođenja penala i slavio sa 4:3. Njemačka je tako neočekivano završila nastup na Svjetskom prvenstvu, što je jedan od najjačih udaraca za favorite u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Drama se nastavila i u utakmici Nizozemske i Maroka. I ovaj meč završen je rezultatom 1:1, a Maroko je u penal-seriji bio bolji rezultatom 3:2. Marokanci su tako izbacili još jednog evropskog velikana i zakazali duel protiv Kanade u narednoj rundi.

Drugi dan nokaut faze donio penale, šokove i nove parove

Drugi dan nokaut faze pokazao je koliko je eliminacioni dio turnira nepredvidiv. Brazil je prošao dalje pobjedom protiv Japana, Paragvaj je nakon penala izbacio Njemačku, a Maroko je na isti način eliminisao Nizozemsku.

Poznati su i neki parovi naredne faze. Maroko će igrati protiv Kanade, Paragvaj čeka pobjednika duela Francuska, Švedska, dok Brazil čeka boljeg iz utakmice Obala Slonovače, Norveška.

Program nokaut faze nastavlja se danas sa novim utakmicama. Od 19:00 sati po našem vremenu igraju Obala Slonovače i Norveška, od 23:00 sata sastaju se Francuska i Švedska, dok je duel Meksika i Ekvadora na rasporedu u noći sa utorka na srijedu, od 03:00 sata po našem vremenu.

Nakon ovakvih rezultata jasno je da drugi dan nokaut faze mijenja sliku prvenstva. Favoriti više nemaju pravo na slabiji dan, jer jedna utakmica, produžeci ili penali mogu značiti kraj borbe za titulu.

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