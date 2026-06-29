Amerikanci protiv Zmajeva: Upoznajte rivala koji čeka BiH

Amerikanci protiv Zmajeva bit će jedan od najzanimljivijih duela šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, jer Bosnu i Hercegovinu čeka domaćin turnira, reprezentacija koja ima brzinu, širinu u kadru i nekoliko igrača koji jednim potezom mogu promijeniti utakmicu.

Susret Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine igra se 1. jula u Santa Clari, odnosno 2. jula u 2 sata ujutro po vremenu u BiH.

Amerikanci protiv Zmajeva: Amerikanci igraju brzo i agresivno

Američka reprezentacija pod vodstvom Mauricija Pochettina nije ekipa koja se oslanja samo na posjed lopte. Njihova igra najčešće se zasniva na visokom ritmu, pritisku na protivničkoj polovini i brzom napadu čim se lopta osvoji. U formaciji to može izgledati kao 4-2-3-1 ili 4-3-3, ali se tokom utakmice sistem često mijenja, posebno kada bekovi odu visoko, a krilni igrači uđu prema sredini.

Najveća snaga SAD-a je brzina kojom prelazi iz odbrane u napad. Ako protivnik izgubi loptu u sredini terena, Amerikanci vrlo brzo traže prostor iza leđa zadnje linije. Upravo zato BiH neće smjeti igrati previše otvoreno, ali ne smije biti ni potpuno pasivna. Ako se Zmajevi povuku preduboko, domaćin će dobiti priliku da stalno napada preko bokova i ubacuje loptu u opasne zone.

Amerikanci protiv Zmajeva neće biti samo duel kvaliteta, nego i duel ritma. SAD će pokušati utakmicu ubrzati, posebno u uvodnim minutama, dok će BiH morati tražiti način da smiri igru, izdrži prvi pritisak i pametno iskoristi prostor koji ostaje iza visoko postavljenih američkih bekova.

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Pulisic je prvo ime SAD-a, ali ne i jedina opasnost

Christian Pulisic je najveća zvijezda američke reprezentacije. Igrač Milana najopasniji je kada dobije loptu na lijevoj strani, krene prema sredini i napadne prostor između beka i štopera. U takvim situacijama može šutirati, asistirati ili iznuditi faul u opasnoj zoni.

Za BiH će zato biti važno da Pulisic ne ostaje često u situacijama jedan na jedan. Ako bude napadao stranu na kojoj se nalaze Amar Dedić, Amar Memić ili Arjan Malić, zavisno od odluke stručnog štaba i zdravstvenog stanja igrača, bit će potrebna stalna pomoć veznog reda. Pulisic nije igrač kojeg se zaustavlja samo uz aut-liniju, jer najopasniji postaje kada uđe prema sredini i dobije prostor za završni pas ili udarac.

Upravo zbog toga desna strana bh. tima može biti jedna od ključnih zona utakmice.

Njegovo stanje prati se s posebnom pažnjom. Pulisic je bio dostupan za selekciju nakon problema s povredom, dok su Chris Richards, Antonee Robinson, Tyler Adams i Folarin Balogun uoči završnice grupne faze bili pod oprezom zbog žutih kartona, pa ih Pochettino nije želio izlagati nepotrebnom riziku pred nokaut fazu.

Balogun stalno traži prostor iza odbrane

Folarin Balogun je napadač koji ne čeka samo centaršut u kaznenom prostoru. Njegova igra se zasniva na kretanju između štopera, napadu na dubinu i brzom završavanju akcija. Kada SAD osvoji loptu i odmah pogleda prema naprijed, Balogun je najčešće prvi igrač koji traži prostor iza zadnje linije.

Tu će BiH morati biti posebno pažljiva. Tarik Muharemović, Nikola Katić, Dennis Hadžikadunić, Sead Kolašinac ili drugi defanzivci, zavisno od sastava, morat će stalno voditi računa o dubini. Jedan igrač može izaći u duel, ali drugi mora osiguravati prostor iza njega. Protiv Baloguna je opasno igrati previsoko ako nema pritiska na igrača koji šalje pas.

Balogun je u grupnoj fazi već pokazao koliko može biti opasan u završnici. Protiv Paragvaja je postigao gol nakon dodavanja Pulisica, što dovoljno govori koliko je njihova veza u napadu važna za američki tim.

Američka sredina nosi ritam utakmice

Ako se Pulisic i Balogun najviše ističu u napadu, američka sredina terena je dio ekipe koji diktira ritam. Weston McKennie donosi energiju, duel i ulazak iz drugog plana, dok Tyler Adams daje balans i pokriva prostor ispred odbrane. Uz njih se mogu pojaviti Gio Reyna, Malik Tillman ili drugi igrači koji između linija traže prostor za završni pas.

Zato će za BiH biti važno kako će odgovoriti sredina terena. Ivan Bašić može biti bitan u izlasku iz presinga, jer protiv SAD-a neće biti dovoljno samo izbijati lopte. Zmajevima će trebati igrač koji može primiti loptu pod pritiskom i pronaći prvi pas prema naprijed.

Ivan Šunjić može donijeti čvrstinu, duel i prekid američkog ritma, posebno u trenucima kada domaćin pokuša ubrzati igru kroz sredinu. Dženis Burnić je još jedna opcija za taj dio terena, naročito ako Barbarez bude tražio dodatnu stabilnost ispred zadnje linije i igrača koji može zatvoriti prostor kada američki veznjaci krenu prema šesnaestercu.

Benjamin Tahirović također može imati važnu ulogu u zatvaranju prostora između linija. Upravo tu Amerikanci pokušavaju pronaći igrače koji se ubacuju iza leđa veznog reda. Ako BiH tu bude kasnila, američki napadi mogli bi dolaziti u talasima.

Dest i Robinson su snaga, ali i prostor za kontru

Sergiño Dest i Antonee Robinson su bekovi koji američkoj reprezentaciji daju širinu i brzinu. Dest je tehnički jak i voli ulaziti u kombinacije, dok je Robinson vrlo opasan kada dobije prostor uz aut-liniju. Njihova uloga je važna jer SAD preko bokova pokušava raširiti protivnika i otvoriti prostor za Pulisica, Weaha, Baloguna ili igrače iz drugog plana.

Ipak, visoko postavljeni bekovi uvijek nose i rizik. Ako Dest i Robinson često budu odlazili naprijed, iza njihovih leđa može ostati prostor za brze izlaske BiH. Tu Zmajevi mogu tražiti šansu preko Kerima Alajbegovića, Esmira Bajraktarevića, Ermedina Demirovića, Ermina Mahmića ili drugih igrača koji mogu napasti otvoren prostor.

Sead Kolašinac u takvoj utakmici može imati dvostruko važnu ulogu. Njegovo iskustvo i fizička snaga bit će potrebni u defanzivnim duelima, ali i u trenucima kada BiH treba izaći iz pritiska i dobiti metar prostora na lijevoj strani. Protiv ekipe koja igra agresivno, Kolašinčeva energija i duel igra mogu biti jedan od važnih oslonaca.

Zmajevi imaju više aduta nego što se na prvi pogled čini

Kada se govori o odgovoru BiH na američku reprezentaciju, treba biti oprezan. Ne zna se kakav će sastav izabrati Sergej Barbarez, niti ko će dobiti prednost od prve minute. Nokaut utakmica često se ne dobija samo početnih 11, nego i reakcijama s klupe, promjenom ritma i igračima koji uđu onda kada protivnik počne gubiti svježinu.

Edin Džeko ostaje igrač koji može smiriti utakmicu, zadržati loptu i omogućiti ekipi da izađe iz pritiska. Ermedin Demirović može biti važan kroz rad bez lopte i pritisak na prvi pas američke odbrane. Jovo Lukić je već pokazao da zna odgovoriti u velikom trenutku, jer je protiv Kanade pogodio u 21. minuti za vodstvo BiH, što ga čini jednim od igrača koji mogu biti opasni u završnici i prekidima.

Ermin Mahmić je posebna priča ovog turnira. U dvije utakmice ulazio je s klupe i oba puta postigao gol, protiv Švicarske i protiv Katara. Takav učinak ga prirodno stavlja među igrače koji mogu donijeti nešto drugačije u nastavku utakmice, posebno ako se otvori prostor između američkih linija ili ako BiH bude trebala svježinu u završnici.

Kerim Alajbegović već je skrenuo pažnju golom protiv Katara, a Esmir Bajraktarević može biti zanimljiv upravo zbog brzine, driblinga i činjenice da dobro poznaje američki fudbalski ambijent. Haris Tabaković još nije zaigrao na ovom turniru zbog povrede, ali činjenica da trenira s ekipom otvara mogućnost da bude dodatna opcija ako stručni štab procijeni da je spreman.

U defanzivnom i veznom dijelu Barbarez također ima nekoliko važnih rješenja. Dedić, Memić i Malić daju opcije na desnoj strani, gdje će BiH morati odgovoriti na američku brzinu i ulaske prema sredini. Bašić, Šunjić, Tahirović i Burnić nude različite profile u sredini terena, od mirnijeg izlaska iz presinga, preko duela, do dodatne zaštite ispred odbrane.

Dedić i Tabaković ponovo s ekipom

Jedna od važnih vijesti za BiH pred duel sa SAD-om jeste da su Amar Dedić i Haris Tabaković trenirali s ekipom nakon problema s povredama. Dedić je već pokazao koliko može značiti kada je spreman, jer donosi brzinu, agresivnost i kvalitet na desnoj strani.