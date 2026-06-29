Glasajte za Alajbegovića: Gol mladog Zmaja među najljepšim na Svjetskom prvenstvu

Alajbegovićev gol protiv Katara uvršten je u uži izbor za najljepši pogodak grupne faze Svjetskog prvenstva, nakon što je FIFA zvanično nominovala majstoriju mladog bosanskohercegovačkog reprezentativca.

Kerim Alajbegović, 18-godišnji Zmaj koji je već postao jedno od najljepših otkrića Mundijala, još jednom je skrenuo pažnju svjetske fudbalske javnosti. Njegov pogodak na utakmici u kojoj je Bosna i Hercegovina savladala Katar rezultatom 3:1 našao se među golovima koji konkurišu za prestižno priznanje.

Riječ je o potezu koji se prepričava danima. Alajbegović je sjajnim prodorom izbacio odbranu Katara, izborio se za prostor i sa ivice kaznenog prostora poslao snažan udarac pod prečku. Bio je to gol koji je podigao navijače na noge, ali i potvrdio da Bosna i Hercegovina ima igrača koji već sada može igrati pod najvećim svjetskim pritiskom.

Alajbegovićev gol u konkurenciji sa najvećim zvijezdama

Posebnu težinu ovoj nominaciji daje društvo u kojem se našao bh. reprezentativac. Pored Alajbegovića, u izboru za najljepši pogodak grupne faze nalaze se i velika imena svjetskog fudbala, među njima Lionel Messi, Kylian Mbappe i Vinicius Junior.

Za jednog 18-godišnjaka, koji je tek počeo ispisivati svoju reprezentativnu priču na najvećoj sceni, ovo je priznanje koje ima posebnu vrijednost. Alajbegovićev gol nije samo lijep potez, nego i trenutak koji je dodatno probudio emociju među navijačima Bosne i Hercegovine.

FIFA je u opisu njegove nominacije istakla energiju mladog fudbalera i način na koji je jednim potezom izbacio kompletnu odbranu Katara, prije nego što je loptu poslao neodbranjivo pod prečku.

Kako glasati za Alajbegovićev gol

Pobjednika u ovoj kategoriji bira publika, a navijači Bosne i Hercegovine sada imaju priliku još jednom pokazati snagu koju su Zmajevi imali tokom cijelog prvenstva.

Glasanje se može obaviti putem zvanične FIFA aplikacije, u odjeljku “Goal of the Tournament”, kao i direktno putem FIFA Play Zone stranice na adresi play.fifa.com/gott/.

Procedura traje kratko, potrebno je pronaći Alajbegovićev gol protiv Katara i potvrditi glas. U trenutku pripreme ovog teksta, do zatvaranja glasanja ostalo je manje od dva dana, zbog čega je svaki glas važan.

Bh. navijači iz Bosne i Hercegovine i dijaspore već su mnogo puta pokazali koliko mogu biti snažni kada se okupe oko reprezentacije. Sada imaju priliku da mladog Zmaja poguraju prema priznanju koje bi bilo veliko za njega, ali i za bh. fudbal.