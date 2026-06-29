Zmajevi odradili trening pred put u San Jose i duel sa SAD-om

Zmajevi su odradili još jedna trening pred utakmicu nokaut faze Svjetskog prvenstva, koju će fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je na zvaničnoj Facebook stranici da je iza Zmajeva još jedan trening, nakon kojeg slijedi put u San Jose, gdje će bh. reprezentativci nastaviti završne pripreme za jedan od najvažnijih susreta u historiji bh. fudbala.

Utakmica protiv SAD-a igra se u srijedu, 2. jula, u 2 sata ujutro po našem vremenu. BiH je plasmanom u nokaut fazu već napravila veliki rezultat, ali pred ekipom Sergeja Barbareza sada je novi izazov, duel protiv jednog od domaćina turnira.

Zmajevi odradili trening i okreću se SAD-u

Zmajevi odradili trening u dobroj atmosferi, a fokus stručnog štaba i igrača sada je potpuno usmjeren na utakmicu protiv SAD-a. Nakon grupne faze u kojoj je BiH izborila historijski plasman dalje, svaki detalj u pripremi nokaut meča ima dodatnu težinu.

Put u San Jose označava ulazak u završnu fazu priprema. Reprezentaciju BiH očekuje zahtjevan protivnik, ali i prilika da pred velikom scenom napravi još jedan korak i nastavi san koji su navijači širom svijeta pratili s posebnom emocijom.

Bh. navijači s nestrpljenjem čekaju noć sa utorka na srijedu, kada će Zmajevi protiv SAD-a igrati za plasman u narednu rundu Svjetskog prvenstva.