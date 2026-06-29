Nokaut dan SP donosi tri velika meča: Brazil, Njemačka i Nizozemska na sceni

Nokaut dan SP nastavlja se danas utakmicama šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, a nakon što je Kanada sinoć pobjedom protiv Južnoafričke Republike rezultatom 1:0 otvorila eliminacionu fazu, na teren izlaze Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj, Nizozemska i Maroko.

Kanada je minimalnim trijumfom izborila plasman u osminu finala i sada čeka boljeg iz duela Nizozemska, Maroko. Taj susret igra se u noći sa 29. na 30. juni od 03:00 sata po našem vremenu, a pobjednik će protiv Kanade igrati 4. jula od 19:00 sati. Za Kanadu je ovo veliki nastavak turnira, jer je nakon prvog mjesta u Grupi B preskočila i prvu nokaut prepreku.

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Nokaut dan SP otvara duel Brazila i Japana

Prvi današnji meč igraju Brazil i Japan od 19:00 sati po našem vremenu u Houstonu. Brazil je grupnu fazu završio kao prvoplasirani tim Grupe C sa sedam bodova, uz sedam postignutih i samo jedan primljen gol, dok je Japan u Grupi F bio drugi sa pet bodova, bez poraza i uz gol-razliku 7:3. Brazil je, prema FIFA rang listi, šesta reprezentacija svijeta, dok je Japan na 18. mjestu, ali Japanci su i u grupi pokazali da se protiv njih ne može igrati samo na reputaciju.

Posebno zanimljiva bit će i taktička razlika, Brazil se očekuje u ofanzivnom rasporedu sa četvoricom u zadnjoj liniji, dok Japan često koristi sistem sa trojicom stopera i širokim bočnim igračima. Pravdu na ovom susretu dijelit će italijanski sudija Maurizio Mariani.

Njemačka protiv Paragvaja, favorit sa oprezom

Drugi meč dana igraju Njemačka i Paragvaj od 22:30 sati po našem vremenu u Bostonu. Njemačka je u nokaut fazu ušla kao pobjednik Grupe E sa šest bodova i impresivnih deset postignutih golova, ali i porazom od Ekvadora u posljednjem kolu grupne faze. Paragvaj je prošao dalje kao trećeplasirana reprezentacija Grupe D, sa četiri boda, nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država, pobjede protiv Turske i remija s Australijom.

Razlika u kvalitetu i širini kadra ide na stranu Njemačke, ali Paragvaj u ovaj duel ulazi sa svojom prepoznatljivom čvrstinom i jasnom namjerom da utakmicu uvede u ritam koji velikom favoritu neće odgovarati. Glavni sudija utakmice bit će Marokanac Jalal Jayed.

Nizozemska i Maroko igraju najzvučniji meč dana

Program zatvaraju Nizozemska i Maroko, u noći sa 29. na 30. juni, od 03:00 sata po našem vremenu u Monterreyu. Nizozemska je osvojila prvo mjesto u Grupi F sa sedam bodova i čak deset postignutih golova, dok je Maroko u Grupi C završio drugi, također sa sedam bodova, iza Brazila samo zbog gol-razlike.

Ovo je vjerovatno i najjači duel dana, jer se sastaju dvije reprezentacije koje su grupnu fazu prošle bez poraza i sa jasnim stilom igre. Nizozemci su djelovali napadački moćno, a Maroko disciplinovano, agresivno i dovoljno konkretno da se nametne i protiv najjačih. Utakmicu će suditi Brazilac Wilton Sampaio.

Pobjednik duela Nizozemska, Maroko već zna da ga u osmini finala čeka Kanada, koja je sinoć pobjedom protiv Južnoafričke Republike rezultatom 1:0 postala prvi putnik dalje iz ovog dijela žrijeba. To dodatno pojačava značaj posljednjeg meča dana, jer se ne igra samo za prolazak, nego i za duel s domaćinom koji je već uhvatio zalet u nokaut fazi.

Posebnu pažnju bh. javnosti i dalje privlači duel koji Zmajevi igraju 2. jula protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica BiH, SAD na programu je u 02:00 sata po našem vremenu, a pobjednik tog meča u narednom krugu ide na boljeg iz duela Belgija, Senegal.

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Do tada, današnji nokaut dan SP donosi nastavak borbe za osminu finala i prve odgovore na pitanje ko ostaje u utrci za svjetski vrh.

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