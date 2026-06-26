Stadion u Santa Clari: Pogledajte gdje Zmajevi igraju meč za pamćenje

Stadion u Santa Clari bit će velika pozornica za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u nokaut fazi Svjetskog prvenstva, gdje Zmajeve čeka duel protiv domaćina, selekcije SAD-a.

Utakmica se igra u srijedu, 1. jula, u 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno u noći na 2. juli u 02:00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini.

Za Zmajeve je to jedan od najvećih ispita na ovom Mundijalu, ne samo zbog protivnika, nego i zbog ambijenta u kojem će igrati.

Stadion se tokom Svjetskog prvenstva vodi pod službenim imenom San Francisco Bay Area Stadium, iako ga sportska javnost mnogo bolje poznaje kao Levi’s Stadium. Nalazi se u Santa Clari u Kaliforniji, nedaleko od San Francisca, a riječ je o modernoj američkoj areni koja je dom NFL ekipe San Francisco 49ers.

Za bh. navijače ovaj stadion sada dobija posebno značenje. Upravo tu Bosna i Hercegovina igra meč nokaut faze protiv domaćina, pred tribinama koje će vrlo vjerovatno biti većinski na strani američke reprezentacije.

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Stadion u Santa Clari nije klasični evropski fudbalski “kotao”

Stadion u Santa Clari ima kapacitet od 68.827 mjesta, otvoren je 2014. godine i domaćin je šest utakmica na Svjetskom prvenstvu. Iako se za potrebe Mundijala koristi neutralni naziv San Francisco Bay Area Stadium, riječ je o stadionu koji je u SAD-u prepoznatljiv kao jedna od velikih sportskih arena.

Ambijent neće podsjećati na klasične evropske fudbalske stadione, ali to ne znači da pritisak neće biti ogroman. Amerikanci igraju pred svojom publikom, na stadionu naviknutom na velike sportske spektakle, glasnu produkciju i atmosferu kakvu američki sport pravi oko velikih utakmica.

Stadion je otvorenog tipa, bez klasičnog krova koji zatvara tribine. To znači da će se utakmica igrati u pravom kalifornijskom ambijentu, pod otvorenim nebom i u uslovima koji se mogu osjetiti i na terenu i na tribinama.