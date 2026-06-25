Da se naježiš: Pjesma o ljiljanima grmila jednim od najglasnijih stadiona svijeta

Pjesma o ljiljanima odjekivala je Seattle Stadiumom nakon pobjede fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom, a snimak koji je objavio Hamdo Neimarlija, Mostarac sa američkom adresom, pokazuje koliko je emotivna bila noć za bh. navijače.

Zmajevi su slavili rezultatom 3:1 i tako velikom pobjedom produžili nadu u nastavak takmičenja, ali ono što se nakon posljednjeg sudijskog zvižduka čulo sa tribina za mnoge navijače bilo je jednako snažno kao i sam rezultat. Hiljade glasova spojile su se u pjesmu, a u trenutku kada je krenula pjesma o ljiljanima, stadion je doslovno grmio.

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Pjesma o ljiljanima na stadionu poznatom po nevjerovatnoj buci

Posebnu težinu ovom snimku daje i činjenica da je nastao na jednom od najakustičnijih stadiona na svijetu. Seattle Stadium, poznatiji kao Lumen Field, godinama važi za stadion na kojem se navijački huk posebno snažno čuje, a buka sa tribina je u ranijim slučajevima bila toliko jaka da je registrovana i kao seizmička aktivnost.

Upravo se na ovom snimku moglo osjetiti zašto taj stadion ima takvu reputaciju. Kada su bh. navijači zapjevali, glasovi su se širili tribinama i pretvorili slavlje u prizor koji će mnogi dugo pamtiti.

Prema zvaničnom FIFA izvještaju, utakmicu Bosne i Hercegovine i Katara pratilo je 66.925 gledalaca, što dodatno govori o veličini scene na kojoj su Zmajevi ostvarili važnu pobjedu. Među njima su bili i brojni navijači BiH koji su stigli iz različitih dijelova Sjedinjenih Američkih Država, ali i drugih zemalja, kako bi bili uz reprezentaciju.

Za bh. dijasporu ovakvi trenuci imaju posebnu emociju. Daleko od domovine, zastave, pjesma i pobjeda reprezentacije postaju više od sporta. Postaju veza sa kućom, porodicom, gradovima iz kojih su otišli i zemljom koju nose u srcu.

Zbog toga je pjesma o ljiljanima nakon utakmice protiv Katara zvučala posebno. Nije to bio samo navijački trenutak, nego slika zajedništva koja se teško može prepričati riječima, ali se jasno osjeti u snimku koji je objavio Hamdo Neimarlija.

U nastavku pogledajte kako je pjesma o ljiljanima grmila Seattle Stadiumom nakon pobjede Bosne i Hercegovine nad Katarom.

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