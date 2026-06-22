Evo kako izgleda stadion na kojem Zmajevi igraju protiv Katara

Zmajevi narednu utakmicu na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026 igraju na stadionu Seattle Stadium, poznatijem kao Lumen Field, gdje ih očekuje duel trećeg kola grupne faze protiv Katara.

Stadion se nalazi u Seattleu, na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, a tokom Svjetskog prvenstva nosi naziv Seattle Stadium. Riječ je o modernom sportskom objektu otvorenom 2002. godine, kapaciteta oko 69.000 gledalaca.

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Seattle Stadium poznat je po jednoj od najglasnijih fudbalskih atmosfera u Sjedinjenim Američkim Državama. Specifična arhitektura stadiona dodatno pojačava zvuk navijača, zbog čega su utakmice na ovom terenu često praćene posebno snažnom podrškom s tribina.

Na ovom stadionu svoje domaće utakmice igraju Seattle Seahawks, član NFL-a, kao i Seattle Sounders FC, jedan od najpoznatijih klubova američkog MLS-a. Tokom Mundijala 2026 stadion u Seattleu biće jedna od važnih arena na američkoj zapadnoj obali.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine utakmica protiv Katara ima poseban značaj, jer Zmajevi u trećem kolu grupne faze traže rezultat koji bi ih ostavio u igri za plasman u narednu fazu takmičenja. Nakon nastupa protiv Kanade i Švicarske, duel sa Katarom mogao bi biti jedan od najvažnijih za bh. tim na ovom Svjetskom prvenstvu.