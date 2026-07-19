Dok čekamo veliko finale: Prisjetite se golova iz utakmice za treće mjesto na Mundijalu

Uoči velikog finala Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije, ljubitelji fudbala imali su priliku uživati u pravom golgeterskom spektaklu u utakmici za treće mjesto.

Reprezentacija Engleske osvojila je bronzanu medalju nakon pobjede nad Francuskom rezultatom 6:4 u jednoj od najefikasnijih utakmica ovogodišnjeg Mundijala. Junak susreta bio je Bukayo Saka, koji je postigao hat-trick, dok su se među strijelce za Englesku upisali još Declan Rice, Ezri Konsa i Jude Bellingham. Za Francusku je dva pogotka postigao