Zmajevi nakon pobjede nad Katarom: Navijači su bili naš 12. igrač

Reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je važnu pobjedu protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, a nakon utakmice zadovoljstvo nisu krili ni igrači koji su dali veliki doprinos trijumfu Zmajeva.

Jedan od njih bio je Amar Memić, koji je istakao da je ambijent na stadionu bio poseban, gotovo kao da se utakmica igrala pred domaćom publikom.

„Nevjerovatno, maltene pred domaćom publikom u Americi. Ponosan sam na sebe, na momke i na cijelu državu. Veliko hvala, nadam se podršci i idemo dalje da pišemo historiju“, poručio je Memić nakon susreta.

Veliki doprinos u napadu dao je i Kerim Alajbegović, strijelac prvog gola za Bosnu i Hercegovinu. Nakon utakmice istakao je da ekipa nije slučajno dobro otvorila meč, te da je već u prvom dijelu mogla doći i do ubjedljivije prednosti.

„Nisam puno razmišljao kod gola, lijepo mi je legla lopta. Bio je dobar gol. Došao je onda drugi gol i poslije je bilo lakše. Malo smo pali nakon gola Katara, ali smo pronašli snagu. Mogli smo povesti i 3:0, 4:0 prije toga. U drugom poluvremenu smo izašli dobro i sve je dobro završilo“, rekao je Alajbegović.

Posebno se osvrnuo i na podršku navijača, koji su tokom cijele utakmice nosili Zmajeve do važne pobjede.

„Navijači su bili naš 12. igrač. Nemam riječi, hvala svima na sjajnoj podršci i cijeloj BiH i svim ljudima na stadionu“, poručio je Alajbegović.

Pobjeda protiv Katara za reprezentaciju Bosne i Hercegovine ima veliki značaj u borbi za nastavak takmičenja, a Zmajevi sada s dodatnim samopouzdanjem čekaju rasplet u grupi i nastavak svog puta na Svjetskom prvenstvu.