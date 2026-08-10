Veš sušen na spomen-obilježju na Husinu: Fotografija izazvala reakcije građana

Fotografija sa Husina u Tuzli, na kojoj se vidi veš ostavljen da se suši na prostoru Središnjeg spomen-obilježja podignutog braniteljima 115. brigade Zrinski HVO, izazvala je brojne reakcije nakon što je objavljena u Facebook grupi „Grad Tuzla“.

Fotografija je nastala kod kružnog toka na Husinu, a na njoj se vidi više komada odjeće raspoređenih na prostoru spomen-obilježja, klupama i drugim elementima u neposrednoj blizini.

Autor objave zapitao se da li je riječ o provokaciji, neprimjerenom ponašanju ili nečem drugom, te postavio pitanje hoće li nadležne službe reagovati.

Međutim, među komentarima ispod objave pojavila se i informacija koja daje drugačiji kontekst cijelom slučaju.

Jedan od građana naveo je da je riječ o strancima koji su u prolazu i putuju autostopom, te da im je lično skrenuo pažnju jer, kako je kazao, nisu bili upoznati sa značajem mjesta na kojem su ostavili odjeću.

„Skrenuo sam ljudima pažnju jer nisu upućeni, to ste mogli i vi da obavite umjesto što slikate“, navedeno je u komentaru.

Ova tvrdnja za sada nije zvanično potvrđena, ali, ukoliko je tačna, ukazuje da iza postupka vjerovatno nije stajala namjera provociranja, već nepoznavanje značaja samog spomen-obilježja.

Dio građana ipak smatra da neznanje nije opravdanje

Ipak, ni takvo objašnjenje nije umanjilo negodovanje dijela korisnika društvenih mreža.

U jednom od komentara navedeno je da činjenica da su u pitanju strani državljani ne bi trebala biti opravdanje za korištenje spomen-obilježja kao mjesta za sušenje veša, posebno imajući u vidu da se na tom prostoru nalaze zastave i obilježja posvećena poginulim braniteljima.

Dio građana smatra da bi posjetioci drugih zemalja trebali voditi računa o lokalnim obilježjima i pravilima ponašanja, dok drugi ukazuju da je u ovakvim situacijama važnije upozoriti ljude i objasniti im značaj mjesta nego odmah pretpostaviti da se radi o provokaciji.

Za sada nema informacija da su u vezi sa slučajem postupale nadležne službe.

Fotografija sa spomen-obilježja na Husinu tako je, osim negodovanja, otvorila i pitanje gdje završava neupućenost, a počinje nepoštivanje javnog i memorijalnog prostora.