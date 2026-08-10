Vrućine još nisu završile: Šta Tuzlu očekuje do kraja augusta

Od kiše i grmljavine do sunca i ponovnog rasta temperatura. Vrijeme će narednih dana biti promjenjivo, a najviše nestabilnosti očekuje se u prvoj polovini sedmice. Nakon pada temperatura, vikend bi trebao donijeti više sunca i toplije vrijeme.

„Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguć je novi val padavina koja bi, naročno u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postepenog razvedravanja“, rekao je Dženan Zulum, meteorolog u FHMZ BiH.

Ali promjenljivo vrijeme ne znači i kraj ljetnih vrućina. Sunce, visoke temperature i sve manje hlada u najtoplijem dijelu dana. Slika je to koja će obilježiti i početak ove sedmice u Tuzli. Prema prognozama, upravo bi utorak mogao biti jedan od najtoplijih dana, nakon čega se očekuje postepeni pad dnevnih temperatura.

„U utorak, 11. augusta, očekuje se pretežno sunčano i vruće vrijeme. Jutarnja temperatura bit će između 14 i 19, na jugu do 24 stepena, dok će dnevna iznositi od 32 do 38, a na jugu zemlje do 40 stepeni. U srijedu će se zadržati pretežno sunčano vrijeme, ali je tokom poslijepodneva moguć poneki lokalni pljusak u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature kretat će se od 15 do 20, na jugu do 25, a dnevne od 31 do 36, odnosno do 40 stepeni na jugu“, pokazuju podaci FHMZ.

A svaki novi rast temperatura ponovo otvara i pitanje posljedica po zdravlje. Najosjetljiviji su stariji, djeca, hronični bolesnici, ali i oni koji veći dio dana provode na otvorenom.

„Ako smo već primorani da izlazimo na visoke temperature, onda bi trebalo da budemo adekvatno obučeni da se ne bi izložili opeklinama. Dobro bi bilo da imamo neku odjeću koja je dužih rukava i dužih nogavica, s tim da ta odjeća mora biti prozračna i da koža lako može disati”; pojasnio je Igor Pejić, specijalist urgetne medicine u Domu zdravlja Tuzla.

Visoke temperature zahtijevaju dodatni oprez i u svakodnevnim situacijama koje često uzimamo zdravo za gotovo. Posebno su rizične nagle promjene temperature, boravak u zatvorenim prostorima i nepažnja tokom najtoplijeg dijela dana.

„Oni koji koriste klimatizaciju svakako neka trude se da vode računa da razlika u temperaturi unutrašnjeg i vanjskog prostora ne prelazi nekih 7 do 8 stepeni. Jedna vrlo bitna informacija također jeste da ne ostavljate nikoga u autu. Znači nikada, ni pod kojim uslovima, ne ostavljajte bilo koga, a posebno djecu u parkiranom vozilu, jer već nakon nekoliko minuta posljedice mogu biti jako ozbiljne. Oprez na kupalištima svakako, u vodu ulazite postepeno kako ne bi došlo do šoka uslijed nagle promjene temperature”, upozorio je dr. Orhan Omerhodžić, doktor u Zavodu za javno zdravstvo INZ.

Preporuke se, međutim, ne završavaju brigom o vlastitom zdravlju. Tokom dana ekstremnih vrućina posebno je važno obratiti pažnju na starije i druge osobe koje teže mogu same obaviti svakodnevne obaveze. Visoke temperature možda ne možemo izbjeći, ali rizike koje sa sobom nose dobrim dijelom možemo smanjiti.