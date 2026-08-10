Predsjedništvo BiH dalo agreman Ronaldu Johnsonu za ambasadora SAD-a u BiH

Ronald Johnson dobio je saglasnost Predsjedništva Bosne i Hercegovine za imenovanje na poziciju novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici jednoglasno dalo agreman američkom kandidatu, nakon čega se postupak njegovog imenovanja nastavlja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Agreman predstavlja prethodnu saglasnost države u kojoj će ambasador obavljati dužnost, odnosno potvrdu da ta država prihvata predloženog šefa diplomatske misije.

Američki predsjednik Donald Trump nominovao je Ronalda Johnsona za ambasadora u Bosni i Hercegovini, a njegova nominacija zvanično je upućena Senatu 1. juna 2026. godine. Bijela kuća tada je Johnsona navela među kandidatima za nove američke ambasadore u više država.

Nakon saglasnosti Predsjedništva BiH, Johnson još mora proći proceduru potvrđivanja u američkom Senatu prije nego što može preuzeti diplomatsku dužnost u Sarajevu. Američki State Department krajem jula objavio je i potvrdu o njegovoj kvalifikovanosti za obavljanje dužnosti ambasadora u BiH.

Ronald Johnson je penzionisani brigadni general i ima višedecenijsko iskustvo u američkim državnim strukturama. Tokom karijere radio je u američkoj vojsci i obavještajnom sektoru, a ranije je obavljao i ambasadorske dužnosti.

Ukoliko njegova nominacija dobije konačnu potvrdu Senata, Ronald Johnson trebao bi postati 11. američki ambasador u Bosni i Hercegovini od završetka rata 1995. godine. Njegovo imenovanje bilo bi specifično i zbog toga što ne dolazi iz reda karijernih diplomata američke vanjske službe, što je bio slučaj sa njegovim prethodnicima u Sarajevu.

Mjesto američkog ambasadora u BiH upražnjeno je nakon završetka mandata Michaela Murphyja, dok Ambasadom SAD-a u međuvremenu rukovodi otpravnik poslova.