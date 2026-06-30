Dodik potvrdio ko su kandidati za Predsjednika RS-a i Predsjedništvo BiH

Savo Minić bit će kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske, potvrdio je danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banjoj Luci.

Dodik je naveo da je postignut dogovor unutar vladajuće koalicije, te da je za četvrtak najavljeno donošenje konačne odluke. Prema njegovim riječima, koalicioni partneri su potpisali sporazum i dali podršku ovom prijedlogu.

Osim kandidature za predsjednika Republike Srpske, Dodik je potvrdio i da će Željka Cvijanović biti kandidatkinja SNSD-a za članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Savo Minić trenutno obavlja funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske. Na ovu poziciju imenovan je tokom ljeta 2025. godine, nakon što je ostavku podnio tadašnji premijer Radovan Višković.

Aktuelni predsjednik Republike Srpske je Siniša Karan, također kadar SNSD-a. Kada je riječ o opoziciji, još nije poznato ko će biti kandidat koji će se suprotstaviti Miniću, jer dogovor opozicionih stranaka još nije postignut.

U javnosti se kao moguća imena opozicionih kandidata spominju Draško Stanivuković i Branko Blanuša, ali konačna odluka još nije donesena.