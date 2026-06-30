Gradska uprava proglasila četvrtak neradnim zbog utakmice Zmajeva

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je zaključak kojim se četvrtak, 2. juli 2026. godine, proglašava neradnim danom u Gradskoj upravi Grada Zenica, u skladu s instrukcijama i preporukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine povodom nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026.

Iz Gradske uprave obavijestili su građane da tog dana službe neće raditi sa strankama, te su ih zamolili da svoje administrativne obaveze planiraju i završe prije ili nakon 2. jula.

Redovan rad Gradske uprave bit će nastavljen u petak, 3. jula 2026. godine, prema uobičajenom radnom vremenu.

U saopćenju se navodi da je cilj ove odluke omogućiti građanima i zaposlenima da pruže podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine u njenom nastupu na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri.