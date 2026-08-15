Tijela stradalih na Elbrusu večeras stižu u Beograd, potom u Zenicu

RTV SLON

Tijela pet zeničkih planinara koji su izgubili život tokom uspona na Elbrus u Rusiji večeras bi trebala stići u Beograd, odakle će biti transportovana prema Bosni i Hercegovini.

Nakon dolaska u Beograd, tijela će biti prevezena kopnenim putem do Žepča, a potom i u Zenicu, saopćeno je iz zeničke Gorske službe spašavanja.

U Zenici će u utorak biti organizovana komemoracija, a potom i kolektivna dženaza za stradale. Isti dan bit će proglašen Danom žalosti.

Na Elbrusu su stradali Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.

Njihova smrt potresla je Zenicu, a u utorak će se porodica, prijatelji i brojni građani oprostiti od pet planinara.

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