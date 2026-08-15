Kraj naplatnih kućica u Hrvatskoj: Vozače iz BiH od 2027. očekuje novi sistem cestarine

Vozači koji iz Bosne i Hercegovine putuju autocestama u Hrvatskoj od naredne godine trebali bi se susresti s potpuno drugačijim načinom plaćanja cestarine. Klasične naplatne kućice trebale bi biti ukinute, a prolazak vozila evidentirat će elektronski sistem.

Novi model naplate, čija je primjena predviđena od 1. marta 2027. godine, oslanjat će se na ENC uređaje i kamere koje automatski očitavaju registarske oznake.

Vozilo će biti detaljno evidentirano

Sistem neće bilježiti samo registarsku oznaku. Prilikom prolaska mogu se evidentirati fotografija vozila, njegova marka i model, boja, vrijeme i mjesto prolaska, korištena dionica autoceste te iznos cestarine.

Podaci će omogućiti automatsko određivanje kategorije vozila i provjeru da li je cestarina uredno plaćena.

Za vozače lakih vozila predviđene su dvije mogućnosti – ENC uređaj ili automatsko očitavanje registarskih oznaka, dok će ENC biti obavezan za teška vozila.

Fotografije se mogu čuvati do godinu dana

Novi sistem donosi i detaljniju obradu podataka korisnika. Prilikom registracije mogu se obrađivati, između ostalog, broj telefona, e-mail adresa i IP adresa uređaja.

Posebno je značajno da se fotografije vozila nastale u procesu elektronske naplate mogu čuvati do 12 mjeseci. Koristit će se, između ostalog, za provjeru naplate i rješavanje eventualnih prigovora.

Klasične snimke videonadzora imat će kraći rok čuvanja, do 30 dana, osim ako su potrebne kao dokaz u određenom postupku.

U slučaju problema s očitavanjem registarskih oznaka, sistem će moći koristiti i druge karakteristike vozila, poput modela i boje, dok se u određenim situacijama mogu koristiti i podaci iz Registra vlasnika vozila.

Šta to znači za vozače iz BiH?

Najveća promjena bit će to što više neće biti potrebno zaustavljanje na naplatnim kućicama. Vozila će prolaziti bez klasičnog plaćanja na izlazu, dok će elektronski sistem bilježiti prolazak i obračunavati cestarinu.

Zbog toga će vozači prije puta morati provjeriti da li je njihovo vozilo pravilno evidentirano i da li imaju aktiviran odgovarajući način plaćanja.

Novi sistem trebao bi ubrzati promet i smanjiti gužve, ali istovremeno znači da će prolazak autocestom biti znatno detaljnije evidentiran nego do sada.