PIC bez dogovora, još se čeka novi visoki predstavnik u BiH

Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini još nije izabran, jer članice Vijeća za implementaciju mira nisu postigle dogovor nakon prvog dijela sjednice koja je održana u Sarajevu.

Pregovori o nasljedniku Christiana Schmidta trebali bi biti nastavljeni tokom dana, ali za sada nema potvrde da će biti postignut konsenzus među članicama PIC-a. Prema informacijama koje su objavljene, razlike u stavovima i dalje postoje između Sjedinjenih Američkih Država i članica Evropske unije.

SAD, prema dostupnim informacijama, podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija kao kandidata za ovu funkciju, dok članice Evropske unije smatraju da bi novi visoki predstavnik trebao biti Rene Troccaz.

U pregovorima se, međutim, spominje i mogućnost trećeg kandidata, odnosno imena koje bi moglo biti prihvatljivo i za američku i za evropsku stranu. Takav rasplet mogao bi otvoriti prostor za kompromis, ukoliko se nastave neslaganja oko trenutno poznatih kandidata.

Ranije je iz Evropske unije poručeno da EU nastavlja saradnju s međunarodnim partnerima u vezi s izborom novog visokog predstavnika, uz stav da bi kandidat trebao dolaziti iz Evropske unije. Iz Brisela su naveli i da očekuju da Upravni odbor PIC-a uskoro postigne dogovor o osobi koja će moći sarađivati s domaćim političkim akterima i međunarodnim partnerima.

Evropska unija je ponovila podršku stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i evropskoj perspektivi zemlje.

Na prethodnoj sjednici Upravnog odbora PIC-a, održanoj 3. i 4. juna u Sarajevu, također nije bilo dogovora o izboru osobe koja bi trebala preuzeti funkciju nakon Christiana Schmidta.

Schmidt je u maju 2026. godine podnio ostavku na funkciju visokog predstavnika i o tome obavijestio Upravni odbor PIC-a, nakon čega je pokrenuta procedura izbora njegovog nasljednika.